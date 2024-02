JO 2024 : Sept noms déjà connus pour Team USA

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, les États-Unis cherchent à mettre sur pied l’une des plus grandes équipes de l’histoire du basket. Selon The Athletic, Team USA aurait ainsi déjà verrouillé une poignée de joueurs pour la compétition, toutes des superstars de la NBA, dont LeBron James.

La liste préliminaire de 41 joueurs des États-Unis pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 est impressionnante, mais Team USA devra faire des choix. Le processus serait déjà bien avancé, avec sept joueurs, dont LeBron James, considérés comme des choix garantis.

Sept joueurs déjà « verrouillés » pour les Jeux Olympiques

Selon Shams Charania et Joe Vardon de The Athletic , un petit groupe de joueurs serait déjà assuré de faire partie de la sélection pour les Jeux Olympiques cet été (26 juillet au 11 août) — sauf blessure. Parmi eux, LeBron James (Los Angeles Lakers) apparaît comme la tête d’affiche. Il devrait être accompagné de Stephen Curry (Golden State Warriors), Kevin Durant et Devin Booker (Phoenix Suns), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Jayson Tatum et Jrue Holiday (Boston Celtics).



Holiday, dernier à avoir confirmé sa participation, était l’une des principales cibles de Team USA. L’équipe américaine travaillait sur ce dossier depuis le début de la saison, convaincue que sa défense et son apport des deux côtés du terrain feront la différence lors de la compétition. Il était considéré comme le deuxième joueur le plus important lors de la dernière campagne olympique des États-Unis à Tokyo, où ils avaient remporté l’or en battant la France en finale.

Cinq places toujours disponibles

Il ne reste donc que cinq places sur les 12 dans l’équipe américaine, et elles ne seront pas faciles à distribuer. Il est impossible de dégager de réels favoris parmi les 34 joueurs présélectionnés restants, qui comptent d’autres stars comme Jimmy Butler (Miami Heat), Anthony Davis (Los Angeles Lakers) ou encore Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers).



Les blessures pourraient éventuellement libérer de nouvelles places. La participation de Joel Embiid, blessé au ménisque du genou gauche, est notamment incertaine. Ce qui est sûr, c’est que la liste finale sera impressionnante.