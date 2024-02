NBA : Joel Embiid n’a peut-être pas dit son dernier mot

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Joel Embiid, qui s’est blessé au ménisque du genou gauche, a été opéré mardi. Les Philadelphia 76ers ont annoncé que leur pivot serait absent pendant au moins quelques semaines, sous-entendant qu’il pourrait revenir avant le début de la saison. Cependant, son absence aura des conséquences importantes pour lui et son équipe.

La situation pour Joel Embiid ne semble finalement pas si préoccupante. Après que leur joueur a été opéré du ménisque du genou gauche mardi, les Philadelphia 76ers espèrent visiblement qu’il sera capable de revenir avant la fin de la saison.

Un premier retour rassurant pour Joel Embiid

Le fait qu’Embiid doive subir une opération était préoccupant. Cependant, les Sixers ont annoncé que le MVP en titre observerait une absence de quatre semaines avant d’être réévalué. Cela suggère qu’Embiid et son équipe ont opté pour une intervention mineure qui lui permettrait de revenir avant la fin de la saison 2023-2024.

Une absence difficile à gérer pour les Sixers

Joel Embiid a manqué cinq des six derniers matches de Philadelphie, qui n’a gagné qu’une fois sans lui pendant cette période. Avec des moyennes de 35,3 points, 11,3 rebonds et 5,7 passes cette saison, son équipe aura du mal à rester compétitive pendant son absence. Tyrese Maxey, nommé All-Star pour la première fois cette année, devra redoubler d’efforts pour la maintenir à flot.

Disqualifié de la course au MVP

Selon le calendrier donné par les 76ers, Joel Embiid ne reviendra pas avant le 5 mars et manquera, par conséquent, au moins 11 matches supplémentaires. Il ne répondra donc pas au critère des 65 matches nécessaires pour être éligible aux principales récompenses individuelles de fin de saison, dont le titre de MVP, pour lequel il était à nouveau parmi les favoris. Il manquera également le All-Star Game, pour lequel Julius Randle (New York Knicks) et lui seront remplacés par Scottie Barnes (Toronto Raptors) et Trae Young (Atlanta Hawks).