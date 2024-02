NBA : Une folie pour Wembanyama ? La réponse des Spurs

Hugo Chirossel

Les Spurs l’ont souvent répété, ils veulent prendre leur temps avec Victor Wembanyama. San Antonio a une vision sur le long terme avec le Français, et ne compte pas précipiter les choses. En ce sens, Gregg Popovich a indiqué que la franchise texane n’avait pas l’intention de recruter un ou deux vétérans afin d’accélérer le processus.

Chez les Spurs, le mot d’ordre est la patience. Si certains s’attendaient à les voir disputer les playoffs dès la première saison de Victor Wembanyama, ce ne sera pas le cas. Gregg Popovich prend son temps et ne veut pas précipiter les choses. Ce qu’il souhaite, c’est développer Wemby et les jeunes joueurs autour de lui, et cela ne passera pas par l’arrivée d’un ou deux vétérans.

« Ce serait de l'argent gaspillé, et surtout du temps gâché »

« Nous ne l'avons pas fait pour deux raisons. D'abord, garder "la poudre au sec" (keep your powder dry, en anglais), c'est-à-dire attendre avant de dépenser pour dépenser, conserver cette marge de manœuvre financière. Une fois la structure établie, il sera important d'ajouter quelques agents libres. Prendre un vétéran cette saison ne nous aurait pas menés au titre. Autrement dit, ce serait de l'argent gaspillé, et surtout du temps gâché qu'on doit utiliser pour développer d'autres joueurs autour de Victor », a expliqué Gregg Popovich, dans un entretien accordé à L'Équipe . « Regardez Devin Vassell (23 ans), il est en train de devenir excellent, il n'était pas à ce niveau à son arrivée (drafté 11e en 2020). Il a gagné en confiance, en intelligence de jeu, a élevé sa défense. Un joueur d'expérience aurait freiné ce processus pour lui et les autres. Or je veux que ce noyau évolue ensemble, que Victor grandisse avec eux . »

Les Spurs veulent s’inspirer d’OKC