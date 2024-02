NBA : L’entraîneur de LeBron James au All-Star Game enfin révélé, Rudy Gobert s’extasie

Florian Barré

Les Timberwolves du Minnesota seront bien représentés au NBA All-Star Game 2024. La NBA a annoncé ce dimanche que l'entraîneur-chef, Chris Finch, et le personnel des Timberwolves entraîneront l'équipe de la Conférence Ouest lors du match. Il rejoint ainsi Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards en tant que représentants de la franchise du Minnesota. De quoi donner du baume au coeur à Rudy Gobert, lui qui ne fait pas partie de la fête.

Chris Finch a obtenu une belle nouvelle après la victoire de sa franchise contre les Houston Rockets hier soir (111-90). C’est la première fois qu'il est nommé entraîneur-chef du All-Star Game et il est le premier entraîneur des Timberwolves à occuper ce poste depuis Flip Saunders en 2004. Les Loups possèdent une fiche de 35-15 et ont décroché le meilleur bilan de la Conférence Ouest jusqu'au 4 février, date limite. « C’est un honneur incroyable pour la franchise d’y être et de les représenter au All-Star Game. C’est vraiment le reflet de notre saison jusqu’à présent. Tout le monde fait son travail. Je sais que les joueurs étaient excités à l’approche du match de pouvoir nous donner cette opportunité, donc on apprécie vraiment ça » a affirmé Finch dans le vestiaire.

Les Timberwolves enfin dans la cour des grands ?

Avant cette saison, le Minnesota avait participé aux séries éliminatoires pendant deux saisons consécutives, mais n'avait pas réussi à se qualifier pour les demi-finales de conférence. Pour faire simple, la franchise n'a pas remporté de série éliminatoire depuis 2004 et n'a pas dépassé les finales de conférence dans son histoire. Ainsi, la saison 2023-24 pourrait être celle qui changera la donne. Les Wolves sont devenus de véritables prétendants à la couronne.

« C’est une personne exceptionnelle »