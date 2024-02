La NBA annonce les équipes pour le All-Star Game, sans Wembanyama ni Gobert

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

La NBA a annoncé ce jeudi les 14 remplaçants pour le All-Star Game, qui aura lieu le 18 février à Indianapolis. En l’absence de Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves) et de Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), deux candidats crédibles à une sélection, aucun Français n’apparaît sur la liste finale.

Le All-Star Game se déroulera sans Rudy Gobert et Victor Wembanyama, et donc sans Français. Après l’annonce des 14 remplaçants pour le match d’exhibition ce jeudi, la liste complète des participants a été révélée.

Conférence Ouest :

À l’Ouest, la liste ne comporte que des visages familiers. Stephen Curry (Golden State Warriors) en est la tête d’affiche avec sa dixième sélection. Il est accompagné d’Anthony Davis (Los Angeles Lakers) et Paul George (Los Angeles Clippers), qui ont chacun obtenu leur neuvième sélection.



Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers) disputera son sixième match des étoiles, aux côtés de Devin Booker (Phoenix Suns, 4e), Karl-Anthony Towns et Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves, 4e et 2e).



Conférence Est :

À l’Est, trois joueurs ont obtenu leur premier ticket pour le All-Star Game : Jalen Brunson (New York Knicks), Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) et Paolo Banchero (Orlando Magic).



En plus de ces nouveaux, Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers) a obtenu sa cinquième étoile. Trois joueurs ont été sélectionnés pour la troisième fois : Jaylen Brown (Boston Celtics), Julius Randle (New York Knicks) et Bam Adebayo (Miami Heat).

Les oubliés :

Comme chaque année, ce sont les absents qui font le plus parler d’eux. Parmi eux, deux Français auraient pu espérer une sélection : Rudy Gobert, pilier de l’équipe la mieux classée de l’Ouest, et Victor Wembanyama, qui a réalisé un mois de janvier phénoménal et qui participera néanmoins au Rising Stars Challenge.



On peut également citer Domantas Sabonis et De’Arron Fox (Sacramento Kings), ainsi que Trae Young (Atlanta Hawks), qui auraient certainement mérité leur place.