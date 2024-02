Un grand nom du basket et ancien champion NBA officialise sa retraite

Florian Barré

L'ancien pivot de la NBA Marc Gasol a officiellement annoncé sa retraite du basket-ball ce mercredi. À 39 ans, après 14 saisons NBA avant de rejoindre l’équipe qu’il a fondée dans son Espagne natale, Gasol emporte avec lui un joli palmarès. L’ancienne star des Memphis Grizzlies est d’ailleurs l’un des joueurs les plus décorés de la franchise. Il a également été un élément primordial à la réussite de sa sélection au cours des deux dernières décennies.

Drafté en 2007 après quelques années passées au FC Barcelone et au CB Gérone, Marc Gasol aura passé 11 saisons chez les Memphis Grizzlies. Durant cette période (2008-2019), il a participé à trois All-Star Game, en 2012, 2015 et 2017. Il a également été nommé joueur défensif de l’année de la NBA en 2012-13. Sa présence défensive a ancré Memphis à l'époque du « Grit-and-Grind ».

Une période dorée

Memphis a remporté ses premiers matchs éliminatoires, a atteint la finale de la Conférence Ouest en 2013 et a connu trois saisons consécutives de 50 victoires de 2012 à 2014. En jouant avec les Grizzlies de 2008 à 2019, Marc Gasol a récolté en moyenne 15,2 points et 7,7 rebonds par match. Il a été échangé en février 2019 aux Raptors de Toronto, où il a remporté un championnat NBA cette saison-là. Il a joué pour la dernière fois en NBA avec les Lakers de Los Angeles en 2021.

Marc Gasol, légende de la sélection espagnole

Représentant l'Espagne, il a remporté des médailles d'argent aux Jeux olympiques de 2008 et 2012 aux côtés de son frère, le Hall of Famer Pau Gasol. Les deux joueurs ont pris leur retraite internationale en 2021 après les Jeux olympiques de Tokyo. Mais le pivot de 2,11m a aussi été champion du monde en 2006 (au Japon) et en 2019 (en Chine). Il possède également quatre médailles européennes puisque son Espagne a terminé deuxième de la compétition en 2007, première en 2009 et 2011 et troisième en 2013.