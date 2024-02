Embiid, MVP de la NBA, avoue qu’il aurait préféré être footballeur

Florian Barré

Alors que le monde du football a les yeux rivés sur la CAN en Côte d’Ivoire, où les favoris ont presque déjà tous chuté, Joël Embiid, Camerounais d’origine et MVP en titre de la NBA, a affirmé qu’il aurait aimé être footballeur avant même d’être basketteur. S’il n’a jamais caché être un grand fan du ballon rond, cette déclaration reste surprenante. Elle rejoint celle d’un autre MVP récent : Nikola Jokic.

Alors qu’il venait de remporter son premier titre de champion NBA, le double MVP Nikola Jokic affirmait il y a quelques mois que « personne n’aime son travail » dans la ligue. Aujourd’hui, Joël Embiid semble presque rejoindre les mots de son homologue Serbe. En effet, le natif de Yaoundé, au Cameroun, suit de près la Coupe d’Afrique des Nations, où son pays d’origine est toujours en lice. Avant de témoigner de son amour pour le football, le pivot de Philadelphia 76ers s’est esclaffé sur X : « Man What a game!! Great Win 🇨🇲🇨🇲🇨🇲 ».

« Au basket, si vous avez deux bons joueurs… »

Premier supporter des Lions Indomptables , malgré sa récente naturalisation américaine, Embiid aurait bel et bien adoré être un joueur de football, comme il l’a récemment confié dans le podcast Men In Blazers : « Je préférerais être un joueur de football que de basket. Ça montre à quel point j’adore ce sport. Je trouve qu’il n’y a rien qui se rapproche de ce sport en matière de notoriété dans le monde, rien. J’aime aussi le concept de collectif. Au basket, si vous avez deux bons joueurs, vous pouvez gagner alors qu’au foot, l’équipe doit être vraiment soudée pour aller loin. »

Embiid dans le dur

Serait-il vraiment prêt à troquer sa vie de basketteur avec celle d’un footballeur ? Rien n’est moins sûr. En revanche, actuellement, Joël Embiid vit de mauvaises heures. S’il tourne à plus de 35 points par match depuis le début de la saison, le pivot des 76ers se traîne une vilaine blessure qui empêche à la fois sa franchise d’enchaîner les victoires et qui le bloque lui, dans la course au MVP dont il est le favori. S’il manque encore cinq rencontres, le natif de Yaoundé ne pourra plus prétendre au trophée, selon les nouvelles règles misent en place par la NBA.