Wembanyama fait un carton face aux stars de la NBA

Avant même ses débuts en NBA, Wembanyama était l'une des principales attractions. Auteurs d'excellentes performances depuis le début de la saison, Wemby n'a pas perdu toute la hype autour de lui. Ce mardi, la NBA a dévoilé le classement des maillots les plus vendus sur la première partie de la saison, et Victor Wembanyama est déjà au pied du podium. Il devance notamment des stars comme Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo ou encore Nikola Jokic.

Plus les jours défilent, plus Victor Wembanyama ne cesse d'impressionner son monde. Alors qu'il n'avait même pas foulé les parquets de la prestigieuse ligue nord-américaine, le numéro 1 de la dernière draft NBA avait déjà tous les projecteurs rivés sur lui. Malgré toute cette pression, l'ancien joueur des Metropolitans 92 n'a jamais semblé perturbé, lui qui enchaîne les prestations de haut niveau depuis le début de l'exercice en cours. Et une chose est sûre, toute la hype autour de lui ne s'est pas dissipée.

NBA : Victor Wembanyama explique son incroyable dribble face à Gobert https://t.co/wfHmkxWsNi pic.twitter.com/RJ6F0votii — le10sport (@le10sport) January 29, 2024

Wembanyama, quatrième plus gros vendeur de maillots

En effet, selon un classement publié par la NBA ce mardi, basé sur les ventes effectuées sur le site officiel de la ligue nord-américaine, Victor Wembanyama pointe à la quatrième place des maillots les plus réclamées par les fans de NBA lors de cette première partie de saison. Preuve que sa popularité n'a pas diminuée d'un cran : le rookie français est seulement devancé par Stephen Curry (Golden Stade Warriors), Jayson Tatum (Boston Celtics) et LeBron James (Los Angeles Lakers).

Wembanyama devance Antetokounmpo, Doncic ou Embiid

L'international français fait notamment mieux qu'une pléthore de superstars de la NBA. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Luka Doncic (Dallas Mavericks) ou encore Kevin Durant (Phoenix Suns) occupent respectivement le cinquième, sixième et huitième strapontin. De leurs côtés, Joel Embiid (Philadelphia Sixers) et Nikola Jokic (Denver Nuggets), les deux derniers MVP de saison régulière, sont respectivement douzième et quatorzième de ce classement.