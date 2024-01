NBA All Star : LeBron James entre dans l’histoire !

Florian Barré

Il est évidemment la tête d’affiche du prochain NBA All Star, regroupant les meilleurs joueurs actuels de la Grande Ligue. LeBron James est le premier basketteur de l’histoire à être sélectionné pour 20 All-Star Games, battant un record de 19 qu'il partageait avec une autre légende des Los Angeles Lakers, Kareem Abdul-Jabbar. Le « King » s’est d’ailleurs montré reconnaissant à ce sujet.

LeBron James a désormais été officiellement All-Star de la NBA pendant plus de la moitié de sa vie, une affirmation qu'aucun autre joueur dans l'histoire du basket-ball n'a jamais pu faire valoir. Kevin Durant est le seul autre joueur du pool de départ avec des sélections à deux chiffres, car c'est maintenant sa 14e année en tant que All-Star. Ils sont suivis par Giannis Antetokounmpo (huitième choix), Damian Lillard (huitième), Joel Embiid (septième), Nikola Jokic (sixième), Jayson Tatum (cinquième), Luka Doncic (cinquième), Shai Gilgeous-Alexander (deuxième) et Tyrese Haliburton (deuxième).

Les 10 joueurs titulaires révélés

Cette année encore, LBJ sera le capitaine de la conférence Ouest, le 18 février au Gainbridge Field House à Indianapolis. Avec lui, Gilgeous-Alexander, Doncic, Durant et Jokic tenteront de vaincre la team de Giannis Antetokounmpo (capitaine), Embiid, Tatum, Lillard et Haliburton. Il ne nous reste plus qu’une semaine pour connaître le reste des listes All-Star. Les réservistes sont annoncées le 1er février, date limite pour la sélection des entraîneurs.

James remercie les fans