NBA : Le coach du Thunder agacé par la rivalité Wembanyama vs Holmgren

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

La rivalité entre Victor Wembanyama et Chet Holmgren captive les fans, au point de reléguer le match entre les San Antonio Spurs et le Thunder d’Oklahoma City au second plan ce mercredi. Mark Daigneault, l’entraîneur du Thunder, affirme que son joueur et son équipe se placent au-delà de ces questions médiatiques.

Les projecteurs du Frost Bank Center étaient braqués sur Victor Wembanyama et Chet Holmgren ce mercredi. Ce nouvel affrontement entre les deux favoris pour le titre de Rookie of the Year, au début d’une nouvelle rivalité, était très attendu par les observateurs. Cependant, pour Mark Daigneault, entraîneur du Thunder d’Oklahoma City, cette confrontation n’était pas l’enjeu principal du match contre les San Antonio Spurs.

« Il y a d’autres joueurs sur le terrain »

« C’est un sport d’équipe. Ce n’est pas du tennis » , a lancé l’entraîneur du Thunder, deuxième de l'Ouest avec un candidat au MVP en Shai Gilgeous-Alexander. « Il y a d’autres joueurs sur le terrain (que Chet Holmgren et Victor Wembanyama), d’autres joueurs dans l’équipe. Je comprends qu’il y a une intrigue pour susciter l’intérêt. Nous reconnaissons son rôle, mais en même temps, nous nous concentrons sur les éléments qui sont pertinents et substantiels. Nous nous concentrons sur le match qui se déroule devant nous. »

« Chet Holmgren se concentre sur l’équipe »

« Chet se concentre sur l’équipe, et son jeu en témoigne » , a poursuivi Mark Daigneault. « Par exemple, il a tiré six fois la nuit dernière. Il a bloqué six tirs et a été monstrueux sous le panier défensivement. Il a joué à fond pendant 32 minutes […] C’est un joueur d’équipe, et c’est le cas depuis le début. »

Victor Wembanyama et Chet Holmgren, une rivalité naissante

La rivalité entre Victor Wembanyama et Chet Holmgren a commencé avant même leur entrée en NBA, lors de leur affrontement en finale de la Coupe du monde U19 en 2021. Depuis lors, ces deux joueurs aux profils physiques et techniques uniques, visages d’une nouvelle génération de basketteurs, sont constamment comparés. Leurs premières confrontations dans la ligue avec les Spurs et le Thunder, ainsi que leur compétition pour le titre du « Rookie of the Year » ont encore intensifié le phénomène.