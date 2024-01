NBA : Joel Embiid éclipse Victor Wembanyama avec un carton historique

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama a marqué 33 points face au MVP en titre ce lundi, mais sa performance a été totalement éclipsée par la soirée historique de Joel Embiid. Le pivot a inscrit 70 points pour assurer la victoire des Philadelphia 76ers contre les San Antonio Spurs (133-123). Un exploit qui lui vaut une belle place dans l’histoire de la NBA.

Joel Embiid a été phénoménal lundi face aux San Antonio Spurs de Victor Wembanyama. Le MVP en titre a réalisé une performance historique en marquant 70 points pour porter les Philadelphia 76ers vers la victoire (133-123), établissant ainsi plusieurs records.

Joel Embiid humilie Victor Wembanyama et les Spurs

Le duel attendu entre Joel Embiid et Victor Wembanyama a tourné au one man show . Malgré les 33 points du Français, la star des 76ers a dominé le match sans partage avec 70 points (24/41 aux tirs), 18 rebonds et 5 passes décisives. Il a marqué 21 points sur la ligne des lancers francs, face à des Spurs démunis. San Antonio a réussi à maintenir un score serré contre l’une des meilleures équipes de la ligue, mais est restée impuissante face aux assauts du MVP.

NBA : Joel Embiid encense Victor Wembanyama avant leur confrontation https://t.co/e2Ee474M0y pic.twitter.com/vwqxIddKF4 — le10sport (@le10sport) January 22, 2024

Trois records en une soirée

Ces chiffres propulsent Embiid dans l’histoire de la NBA. Il a dépassé le record de points des Sixers, précédemment détenu par Wilt Chamberlain avec 68 points en 1967. Il a également marqué plus de points que tout autre joueur depuis le début de la saison NBA, surpassant les 64 unités de Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks). Enfin, c’est un nouveau record personnel pour le natif du Cameroun, qui n’avait jamais atteint la barre des 60 points auparavant.

Une performance rarissime en NBA

Au cours des dix dernières saisons, Joel Embiid est seulement le quatrième joueur à marquer 70 points dans un match. Il rejoint Damian Lillard et Donovan Mitchell qui ont tous deux inscrit 71 points en 2022-2023, et Devin Booker, auteur de 70 points en 2017. Sur cette période, Embiid est le premier à le faire avec au moins 10 rebonds et en prenant moins de 10 tirs à trois points.



Dans l’histoire de la NBA, il est le neuvième joueur à atteindre cette marque. Il rejoint un club exclusif comprenant Kobe Bryant (2006), David Robinson (1994), David Thompson (1978), Wilt Chamberlain (six fois entre 1961 et 1963) et Elgin Baylor (1960).