NBA : Les raisons pour lesquelles Nikola Jokic est le meilleur joueur du monde

Découvert par Dejan Milojevic, Nikola Jokic brille ces derniers jours en NBA. En effet, depuis le décès de son mentor, le Serbe joue avec le coeur lourd et l’envie de tout rafler, comme en témoignent ces performances XXL contre Boston et Washington. C’est d’ailleurs après que le pivot ait brisé l’invincibilité des Celtics au TD Garden que son entraîneur Michael Malone a révélé la raison pour laquelle il est le meilleur du monde.

34 points à 14/22 au tir, 12 rebonds et 9 passes décisives contre Boston, 42 points à 15/20 au tir, 12 rebonds et 8 passes décisives contre Washington… Nikola Jokic ne rigole plus. Ces deux performances notables, le Serbe les a réalisées après le tragique décès de son mentor et ami Dejan Milojevic, assistant de Steve Kerr à Golden State depuis 2021. « Comme je l’ai dit à l’équipe après le match, je ne pourrais pas être plus fier de Nikola, pour avoir joué comme il a joué après la mort tragique de Deki » avait déclaré vendredi soir Michael Malone, coach en chef des Denver Nuggets.

« C’est pour ça que Nikola est le meilleur joueur du monde »

La performance de Jokic contre les C’s était sans nul doute un moyen de rendre hommage à Milojevic, victime d’un arrêt cardiaque quelques heures plus tôt. « C’est ce qu’il faut faire. C’est pour ça que je suis fier de Nikola. Quand vous venez de perdre quelqu'un que vous aimez et qui comptait beaucoup pour vous, qui était un mentor et un entraîneur pour vous, il faut lui rendre hommage. Vous voyez ce que je veux dire ? Nikola, sur le terrain, a rendu hommage à Deki et à son impact en jouant à ce niveau. Ce n’est pas facile avec le coeur lourd, mais Nikola est une personne spéciale, évidemment, et c’était incroyable de le voir jouer ainsi avec le coeur lourd, de le voir jouer à ce niveau quand on prend en compte l’adversaire et les circonstances. C’est pour ça que Nikola est le meilleur joueur du monde. » a conclu Malone.

Jokic dépasse Michael Jordan

Cette rage en lui, Nikola Jokic l’a aussi transmise à ses coéquipiers contre les Wizards ce dimanche soir (113-104). Le pivot serbe a d’ailleurs réalisé l’impensable. Avec ses 42 points, il a dépassé Michael Jordan au classement all-time du Player Efficiency Rating. Le MVP des Finales NBA 2023 affiche désormais un PER de 27.92, soit 0.01 de plus que la légende des Chicago Bulls. Pour rappel, le PER prend en compte les mesures positives et négatives, en les pondérant avec un ratio par minute et par le rythme avec lequel joue l'équipe. Un chiffre vient alors donner une idée de la performance du joueur sur une saison en cours ou, comme ici, sur une carrière.