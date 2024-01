NBA : Embiid surclasse Jokic mais le qualifie de « meilleur joueur de la ligue »

Florian Barré

C’était le match à ne pas manquer cette semaine pour les fans les plus assidus de la NBA. Le choc des MVP résonnait ce mardi soir au Wells Fargo Center de Philadelphie où Joël Embiid et Nikola Jokic s’affrontaient pour la première fois de la saison. Et si le géant camerounais est ressorti vainqueur, il n’a pas manqué de féliciter son homologue Serbe, auteur d’une prestation impressionnante, avec le meilleur des compliments.

Joel Embiid et Nikola Jokic se sont affrontés ce mardi soir à Philadelphie dans ce qui est en train de devenir le contrôle annuel de mi-saison dans la course au MVP. La saison dernière, à la même période ou presque (28 janvier 2023), le Camerounais voyait ses chances réduites malgré une victoire des siens. Cette année l’histoire est différente. Oui, les 76ers ont encore gagné contre les Denver Nuggets (126-121), mais cette fois, Embiid a pris son destin en main, en inscrivant 41 points, 10 passes et sept rebonds. De son côté, le Serbe a réalisé un match très sérieux, affichant 25 points et 19 rebonds lors de la défaite.

NBA : Wembanyama snobé, les Spurs critiqués https://t.co/lHijCSgKnr pic.twitter.com/OMsn2fCP2h — le10sport (@le10sport) January 17, 2024

Embiid toujours impérial !

Ces derniers jours, Joël Embiid semblait avoir pris l’ascendant sur Nikola Jokic dans la course au MVP et ce match ne fait que confirmer la tendance. En tant normal, la performance du natif de Yaoundé serait perçue comme l’une des plus grandes performances de la saison mais avec celui-ci, il n’y a rien de plus banal. Plus précisément, c’est le huitième match à 40 points ou plus de la saison pour le pivot des 76ers, et c’est la première fois depuis le 17 novembre qu'il ne parvient pas à atteindre la barre des 30 points et 10 rebonds. Bien sûr, il s'est rattrapé avec ses 10 passes décisives.

Les mots doux fusent entre les deux superstars de la NBA