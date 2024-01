NBA : Retour glacial pour Draymond Green avec les Warriors

Florian Barré

Suspendu le mois dernier pour avoir frappé Jusuf Nurkic des Suns au visage, Draymond Green a fait son retour la nuit dernière sur les parquets de NBA. Les Golden State Warriors espéraient alors retrouver la victoire avec leur intérieur. Malheureusement pour les Californiens, cela ne s’est pas passé comme prévu puisque, sous les huées des fans de Memphis à l’égard de Green, ils ont enchaîné une huitième défaite en onze matchs.

Récemment, les Warriors de Steph Curry ont beaucoup entendu d’huées durant leurs matchs. La plupart proviennent de leurs propres fans en raison des résultats médiocres de la franchise sept fois championne NBA. Mais la nuit dernière, cela provenait des gradins des Memphis Grizzlies. En effet, les Tennesséens ont accueilli le retour de Draymond Green en chœur. L’ailier fort revenait d’une suspension de 12 matchs après avoir frappé Jusuf Nurkic au visage lors d’un match contre Phoenix il y a un mois.

Steve Kerr est satisfait de Green

Et si l’homme de 33 ans a assuré revenir dans un état mental pérenne, il n’a pas réussi à briller au point de porter son équipe par son jeu, son leadership et sa communication, ce malgré ses sept points, sept rebonds et quatre passes en 24 minutes. Face à des Grizzlies terriblement amoindris, sans leur cinq majeur (Ja Morant, Desmond Bane et Marcus Smart sont blessés), les Dubs ont donc encore chuté (116-107). « Draymond a bien joué, il a joué dur. C'est bien de le retrouver. Évidemment, en tant qu'équipe, nous n'avons pas bien joué, mais Draymond a été compétitif et c'est bien de le remettre dans le giron », a déclaré l'entraîneur des Warriors, Steve Kerr.

12es à l’Ouest, les Warriors s’enfoncent peu à peu