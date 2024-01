Transferts NBA : Les rumeurs s’emballent autour d’une star

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Dejounte Murray est clairement sur le départ et les rumeurs se multiplient à l’approche de la trade deadline. Les Atlanta Hawks sont prêts à le laisser partir, et de nombreuses équipes sont intéressées par le meneur. Il est non seulement la star la plus susceptible d’être transférée cette saison, mais aussi la plus convoitée de la NBA.

Le nom de Dejounte Murray est sur toutes les lèvres. À moins d’un mois de la date limite des échanges en NBA, le 8 février, le meneur des Atlanta Hawks est au centre de toutes les rumeurs. La franchise est prête à tourner la page et ne devrait pas avoir de difficulté à trouver un acquéreur.

Entre Dejounte Murray et les Hawks, la rupture est presque actée

Les médias américains s’accordent sur ce point : les Hawks cherchent à se séparer de Dejounte Murray. Un an et demi après son arrivée à Atlanta, sa collaboration avec Trae Young n’a pas eu les résultats escomptés. Maintenant que la franchise envisage des changements, Murray est clairement le joueur à transférer. Étant donné la position de la franchise et le marché actuel, son transfert avant le 8 février est « très, très probable », selon Adrian Wojnarowski d’ ESPN .

Transferts NBA : Les Cavaliers sont-ils prêts à lâcher leur star ? https://t.co/tiieMM1CWL pic.twitter.com/0Sstc6G344 — le10sport (@le10sport) January 15, 2024

Les Lakers déjà dans les négociations, de nombreux prétendants

Murray est sans doute le joueur le plus demandé sur le marché des transferts. Avec un contrat long (114 millions sur quatre ans, dont la dernière année est une option pour le joueur), l’équipe qui le récupèrera sait qu’elle peut compter sur lui pendant au moins trois ans de plus. Les Los Angeles Lakers, les New York Knicks, le Miami Heat et les Detroit Pistons sont considérés comme les principaux prétendants, selon Jake Fischer de Yahoo Sports .



Atlanta a effectivement négocié avec Los Angeles, cependant, les Lakers hésitent à inclure Austin Reaves dans un transfert, d'après le Los Angeles Times . De plus, ils devraient probablement inclure un premier tour de draft dans l’échange, une décision lourde de conséquences puisque la franchise n’a qu’un seul choix à sa disposition en 2029. Le sacrifier pourrait compromettre l’avenir de la franchise après le départ de LeBron James. Mais le meneur correspond exactement à ce qu’ils recherchent.

Les Spurs de Victor Wembanyama également sur le dossier ?

Les Spurs auraient également étudié le cas de Dejounte Murray, selon plusieurs médias. La possibilité de retrouver le meneur, qui a passé ses premières saisons à San Antonio, est particulièrement attrayante pour les fans de la franchise. Il serait sans doute un excellent coéquipier pour Victor Wembanyama. Toutefois, compte tenu de la situation actuelle de la franchise, elle semble être une destination peu probable pour la star des Hawks.