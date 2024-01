Transferts NBA : Deux coéquipiers de Victor Wembanyama sont disponibles

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Deux coéquipiers de Victor Wembanyama aux Spurs sont disponibles sur le marché des transferts. À moins d’un mois de la date limite des échanges en NBA, le 8 février, San Antonio s’active. Ils sont à l’écoute des offres pour Doug McDermott et Cedi Osman, les deux tireurs les plus efficaces de l’équipe.

Les Spurs écoutent les offres

Les Spurs sont à l’écoute des offres pour McDermott et Osman, selon les informations de Chris Haynes du Bleacher Report , confirmées par le journaliste Marc Stein ce dimanche. San Antonio n’a pas une posture particulièrement agressive sur le marché, mais est prêt à se séparer de ces deux joueurs si une offre attrayante se présente.

Deux tireurs d’élite sur le marché des transferts

Doug McDermott, à 32 ans, est le joueur le plus âgé du groupe et son meilleur tireur à trois points (46,8 %). Son tir et son expérience pourraient intéresser plusieurs équipes compétitives cherchant à ajouter un tireur fiable à leur effectif. Cependant, avec un salaire de 13,8 millions de dollars cette saison, il faudra trouver un partenaire de transfert qui a la capacité financière pour l’accueillir.



Cedi Osman, qui est légèrement plus jeune à 28 ans, présente un profil similaire. Son pourcentage de réussite aux tirs à trois points de 37,6 % le classe comme le deuxième tireur le plus précis des Spurs. De plus, son contrat plus modeste (6,7 millions) le rend plus facile à transférer.

Une décision logique pour San Antonio

Actuellement dans la deuxième année de son projet de reconstruction, la stratégie de San Antonio n’est pas surprenante. Le but est simplement de préparer l’avenir en échangeant des vétérans, qui ne font probablement pas partie du projet à long terme, contre des éléments plus prometteurs, qu’il s’agisse de joueurs ou de tours de draft. L’autre objectif est de récupérer quelque chose en échange des contrats expirants de deux joueurs qui pourraient quitter les Spurs et Victor Wembanyama sans compensation cet été.