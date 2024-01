Victor Wembanyama : une efficacité record en NBA

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama tire le maximum de son temps de jeu réduit. Ce vendredi, lors de la victoire contre les Charlotte Hornets (135-99), le rookie des San Antonio Spurs a marqué 26 points, pris 11 rebonds et réalisé deux contres en moins de 20 minutes sur le terrain. Un niveau d’efficacité historique en NBA.

Depuis que les San Antonio Spurs ont décidé de limiter son temps de jeu, Victor Wembanyama a démontré une efficacité stupéfiante. Au cours des sept derniers matches, il a marqué 164 points en 166 minutes, selon le Elias Sports Bureau , du jamais vu pour un rookie. Sa performance de vendredi, contre les Charlotte Hornets, a même atteint de nouveaux sommets.

Victor Wembanyama arrache de nouveaux records statistiques

Victor Wembanyama a inscrit 26 points, 11 rebonds et 2 contres contre les Hornets en seulement 19 minutes et 41 secondes. Malgré un temps de jeu plus restreint que d’habitude, en raison de la large avance des Spurs, le Français a réalisé des merveilles et marqué l’histoire.



Selon Andrew Lopez d’ ESPN , il est devenu le premier joueur à accumuler au moins 25 points, 10 rebonds et 2 contres dans un match où il a joué moins de 20 minutes. Son temps de jeu est également le troisième plus court pour une performance de 25 points et 10 rebonds, après Kevin Love en 2022 (14:41 min) et John Drew en 1981 (19 min).

Un troisième quart-temps explosif face aux Hornets