Victor Wembanyama entre dans l’histoire de la NBA avec une performance incroyable

Victor Wembanyama a réalisé un nouvel exploit statistique ce mercredi, permettant aux San Antonio Spurs de remporter une rare victoire contre les Detroit Pistons à l’extérieur (130-108). Le Français a obtenu son premier triple-double en NBA, cumulant 16 points, 12 rebonds et 10 passes avec une précocité et une rapidité historique.

Victor Wembanyama a enregistré son premier triple-double (au moins 10 unités dans trois statistiques majeures) en carrière ce mercredi, lors de la victoire des San Antonio Spurs contre les Detroit Pistons (130-108). Un bel accomplissement en soi, rendu historique par plusieurs particularités de sa performance.

La performance impressionnante de Victor Wembanyama

Victor Wembanyama a réussi son premier triple-double en NBA avec une efficacité impressionnante, et ce, en seulement 21 minutes. Après avoir marqué 16 points et récupéré 12 rebonds, il a confirmé son exploit en envoyant sa dixième passe décisive à Doug McDermott, derrière la ligne à trois points. Il a quitté le terrain juste après, son temps de jeu étant toujours limité pour protéger sa cheville, et les Spurs ayant une large avance sur leur adversaire.



« C’est un très bon passeur. Nous apprenons où il veut recevoir le ballon, où il se sent le plus à l’aise. Les autres joueurs apprennent à couper autour de lui » , a expliqué Gregg Popovich en conférence de presse, expliquant qu’il a fait de Wembanyama la priorité de San Antonio en attaque. Son accomplissement est encore bonifié par le fait qu’il n’ait perdu aucun ballon malgré ses nombreuses passes, une rareté pour un intérieur.

Un record de précocité pour un joueur des Spurs

Le premier choix de la draft NBA est entré encore un peu plus dans l’histoire de la NBA. Âgé de 20 ans et six jours, il est devenu le plus jeune joueur des Spurs à accomplir un triple-double. Dans l’histoire de la ligue, il se classe comme le cinquième plus jeune joueur, derrière Josh Giddey, LaMelo Ball, Markelle Fultz et Luka Doncic. Un nouveau témoignage de la grande précocité de Wemby , qui a notamment coché cette case un peu plus tôt que LeBron James.

Presque aussi rapide que Russell Westbrook

Généralement, il faut passer beaucoup plus de temps sur le terrain pour réaliser une telle performance. Victor Wembanyama est seulement le deuxième joueur de l’histoire de la NBA à réaliser un triple-double en jouant 21 minutes ou moins dans un match. Le seul autre à avoir accompli cet exploit, le 4 mars 2014, est Russell Westbrook — le maître de cette statistique — avec 20 minutes.