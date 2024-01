NBA : Une franchise prépare du lourd avec le PSG

La rédaction

Ce jeudi soir, les Brooklyn Nets affronteront les Cleveland Cavaliers à l'occasion du NBA Paris Game 2024. Durant son séjour, la franchise new-yorkaise compte bien avoir quelques interactions avec le PSG. Pour le vice-président des Nets, Andrew Karson, le club de la capitale représente une source d'inspiration en termes de construction d'image de marque. Celui-ci espère pouvoir collaborer à l’avenir avec Paris.

Depuis quelques années maintenant, des matchs NBA sont délocalisés à Paris pour le NBA Paris Game. Cette année, les fans français ont rendez-vous avec les Brooklyn Nets et les Cleveland Cavaliers, ce jeudi, à l'Accor Arena. L'occasion donc pour la franchise new-yorkaise d'échanger avec le PSG durant son séjour.

Les Nets s'inspirent du PSG

En effet, le club de la capitale et les Nets entretiennent une relation singulière depuis un certain temps maintenant. Il y a tout juste un an, Kylian Mbappé, aux côté d'Achraf Hakimi, était apparu au bord du parquet du Barclays Center, salle de Brooklyn, avant d'échanger avec les joueurs dans les vestiaires. Désormais, c'est donc au tour des Parisiens d'accueillir les New-Yorkais. Entre l’organisation d’un concert hommage à Notorious Big au Théâtre du Chatelet et l’ouverture d’une pizzeria éphémère, les Nets ont pour but de développer leur image de marque. De quoi rappeler une certaine stratégie utilisée par PSG.

«Nous sommes très enthousiastes de développer nos relations et peut-être collaborer à l’avenir»