Une légende de la NBA a envisagé de mettre un terme à sa carrière

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Draymond Green a envisagé de prendre sa retraite cette année. Pendant sa suspension de 12 matches, le triple champion avec les Golden State Warriors a indiqué à Adam Silver, le patron de la NBA, qu’il souhaitait mettre fin à sa carrière. Mais Silver l’a dissuadé de le faire.

La suspension de Draymond Green a été levée samedi, après 12 matches loin des terrains. L’intérieur des Golden State Warriors devrait rapidement retrouver son équipe. Cependant, pendant sa période de mise à l’écart, le triple champion de la NBA a envisagé la retraite.

Draymond Green : « Je vais prendre ma retraite »

Dans le dernier épisode de son podcast, le « Draymond Green Show », l’athlète de 33 ans a révélé avoir eu une conversation difficile avec Adam Silver, le patron de la NBA. Au cours de cette discussion, il a exprimé son désir d’arrêter sa carrière. Il raconte : « Je lui ai dit : “Adam, c’est trop pour moi… C’est trop. Tout cela devient trop lourd pour moi, et je vais prendre ma retraite.” »

La NBA lève la suspension de Draymond Green : bientôt de retour avec les Warriors ? https://t.co/lIfOlx8ZUs pic.twitter.com/2VXHGfKYmW — le10sport (@le10sport) January 7, 2024

Adam Silver : « Je ne vais pas te laisser faire ça »

Cependant, a expliqué que le commissioner l’a dissuadé de prendre sa retraite dès maintenant . « Adam a dit : “Tu es sur le point de prendre une décision irréfléchie et je ne vais pas te laisser faire ça” » , a poursuivi l’ancien Défenseur de l’année. « Nous avons eu une longue et enrichissante discussion, qui m’a beaucoup aidé. Je suis très reconnaissant de jouer dans une ligue avec un commissioner comme Adam, qui cherche plus à t’aider qu’à te faire du mal, plus à soutenir qu’à punir. Il se soucie vraiment des joueurs. »

Un retour imminent avec les Warriors

Draymond Green est prêt à retourner à la compétition, environ un mois après avoir été suspendu pour une durée indéterminée en raison de son geste dangereux envers Jusuf Nurkic. Il était sur le banc des Warriors dimanche lors du match contre les Raptors. Après une semaine de remise en forme, il devrait retrouver les parquets rapidement. Il pourrait revenir dès samedi prochain, face aux Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo.