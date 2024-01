NBA : Du jamais vu ! La statistique all-time réalisée par Victor Wembanyama

Florian Barré

Depuis quelques matchs, Victor Wembanyama est irréprochable. Pour autant, cela ne se ressent pas sur son nombre de minutes jouées puisque Gregg Popovich préserve sa jeune superstar à moins de 30 minutes en moyenne depuis le début de la saison et à moins de 26 minutes sur cinq de ses dix derniers matchs. Un choix qui n’empêche pas « Wemby » d’entrer déjà dans l’histoire de la NBA avec une statistique affolante.

Étincelant contre les Cleveland Cavaliers la nuit dernière, avec 24 points et 10 rebonds inscrits en 25 minutes, Victor Wembanyama n’a cependant pas pu éviter la défaite des siens. L’intérieur des Spurs est sorti frustré, poussant un cri sorti du coeur en rejoignant les vestiaires, alors que son coéquipier Jeremy Sochan venait d’annihiler la dernière possession du match. Malgré tout, la performance livrée par l’ancien joueur des Mets 92 lui a permis d’écrire son nom dans les livres d’histoire de la NBA comme le rapporte Brett Usher sur X (Twitter).

Mieux que Embiid et Duncan

« Victor Wembanyama a signé son 10ème match à au moins 20 points et 4 contres, soit le plus gros total en NBA cette saison (Embiid est 2ème avec 7). Il dépasse ainsi Tim Duncan et affiche la sixième meilleure marque en la matière pour un rookie dans l’histoire de la ligue, ainsi que la meilleure depuis Shaq (28) et Alonzo Mourning (18) lors de la saison 1992-93. » Si la performance s’arrêtait là, elle serait déjà exceptionnelle. Mais que nenni !

Déjà un record all-time dans la poche