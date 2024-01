NBA : Le coach de LeBron James et des Lakers est-il en danger ?

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Alors que LeBron James et les Los Angeles Lakers, actuellement 10e de la Conférence Ouest, luttent pour assurer leur qualification en playoffs, les rumeurs commencent à circuler autour de l’équipe. La question du poste de Darvin Ham, l’entraîneur de Los Angeles, est de plus en plus débattue dans les médias américains.

Avec l’attention médiatique générée par LeBron James et les Los Angeles Lakers, l’entraîneur Darvin Ham n’est pas épargné par les rumeurs. Tandis que l’équipe stagne à la 10e place de la Conférence Ouest avec un bilan de 18-19, la sécurité de son poste est de plus en plus débattue. Cependant, le coach aurait toujours la confiance des dirigeants.

Darvin Ham est-il en danger ?

Les rumeurs autour de Darvin Ham se font de plus en plus nombreuses. Un récent article de The Athletic a notamment rapporté une rupture du lien entre lui et ses joueurs. LeBron James a été très critique envers l’équipe, qui a perdu 10 de ses 14 matches depuis sa victoire lors de la NBA Cup, le 9 décembre. Le fait que l’ailier ait complimenté l’entraîneur Tyronn Lue, son ancien coach aux Cleveland Cavaliers, après la victoire de son équipe sur les Los Angeles Clippers dimanche, a encore donné matière à spéculer. Alors, Ham est-il vraiment en danger ?

Les dirigeants des Lakers lui font confiance

Récemment, le coach a affirmé qu’il bénéficie du soutien des dirigeants de la franchise californienne, ce qui a été confirmé par les dernières informations. Brian Windhorst d’ ESPN et le journaliste Marc Stein ont tous deux indiqué qu’aucun changement de coach n’est prévu à Los Angeles. « Ham continue de bénéficier d’un soutien très fort de la part de la propriétaire des Lakers, Jeanie Buss, et du vice-président des opérations de basket-ball, Rob Pelinka » , a écrit Stein.

« Je comprends la gravité que cela représente d’être avec LeBron James »