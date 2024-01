NBA : Rien ne va plus chez les Lakers, Darvin Ham est-il en train de perdre le groupe ?

Florian Barré

Les temps sont durs depuis quelques semaines du côté de la franchise la plus titrée de l’histoire de la NBA. Ainsi, un changement d’entraîneur pourrait-il se profiler à Los Angeles ? Shams Charania et Jovan Buha de l'Athletic ont rapporté jeudi, citant six sources ayant une connaissance directe de la situation, qu'il existe une « déconnexion croissante » entre les joueurs des Lakers et l'entraîneur-chef Darvin Ham.

Depuis leur titre lors de la première édition de la NBA Cup, les Los Angeles Lakers s’enfoncent au sein de la Conférence Ouest. Trois victoires seulement sur les douze derniers matchs… Ainsi, les premières spéculations concernant une cassure dans le vestiaire font surface. Lors du dernier match contre le Miami Heat, perdu 110-96, les Lakers ont lancé Austin Reaves pour la première fois depuis le 8 novembre, et étaient privés de D'Angelo Russell (coccyx), Rui Hachimura (mollet) et Gabe Vincent (genou). Il s'agissait de leur troisième match consécutif avec une nouvelle formation de départ. Ainsi il y aurait « actuellement un décalage croissant entre [l'entraîneur] Darvin Ham et le vestiaire des Lakers », selon Shams Charania et Jovan Buha de The Athletic.

Toujours d’après les dires des deux journalistes, les joueurs ont été frustrés par les changements d'alignement de Ham – notamment sa décision du 23 décembre de faire sortir Reaves et Russell du banc – et perdent patience avec l'entraîneur. Ce soir-là, Ham a lancé LeBron James, Taurean Prince, Cam Reddish, Jarred Vanderbilt et Anthony Davis contre le Thunder d'Oklahoma City, ce qui a été considéré comme « un casse-tête par plusieurs parties en interne ». Los Angeles, cependant, a remporté ce match grâce à une performance de 40 points du King .

Austin Reaves s’insurge de la situation des Lakers

Ainsi, après la dernière défaite 110-96 contre Miami, James a quitté la Crypto.com Arena sans parler aux médias tandis qu'Austin Reaves a décrit l'humeur de l'équipe comme « m*rdique » : « Nous perdons. Chaque fois que vous perdez, l'ambiance devrait être éteinte, vous savez ? Si j'entrais dans le vestiaire et que l'ambiance n'était pas éteinte après la période difficile que nous avons eue, alors je serais en mode ‘C’est vraiment ça?’. Vous savez, je ne m'attends pas à ce que nous soyons satisfaits de la façon dont nous avons joué. Donc, jusqu'à ce que nous ayons compris cela, vous savez, l'ambiance devrait être éteinte. Nous devons gagner des matchs . »

Darvin Ham a conscience que les choses commencent à sentir mauvais