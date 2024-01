NBA : Comment Victor Wembanyama s’inspire de Giannis Antetokounmpo

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama et Giannis Antetokounmpo se sont opposés dans un duel remarquable ce jeudi, lors de la défaite des San Antonio Spurs face aux Milwaukee Bucks (121-125). Malgré cette courte défaite, le rookie français n’a pas manqué d’exprimer son admiration pour le champion NBA et MVP des Finales grec.

Victor Wembanyama a toujours volontiers reconnu l’influence des légendes de la NBA sur son jeu. Comme il l’a fait avec Kevin Durant plus tôt cette saison, le rookie des San Antonio Spurs a expliqué ce qu’il a appris du Grec, avec qui il a livré un grand duel ce jeudi.

« L’un des joueurs que j’ai le plus observés »

« J’essaie d’apprendre d’autant de grands joueurs que possible, et Giannis en fait partie. C’est l’un des joueurs que j’ai le plus observés » , a confié Victor Wembanyama en conférence de presse d’après-match. « Il exploite son corps à 100 %. C’est quelque chose que j’admire et que je continue d’admirer. C’est un joueur que je connais bien. Et les Bucks sont probablement l’équipe que j’ai le plus regardée au cours des trois ou quatre dernières années. »

Victor Wembanyama : « C’était un superbe duel »

Victor Wembanyama (27 points en 26 minutes) et Giannis Antetokounmpo (44 points en 40 minutes) ont livré une performance exceptionnelle lors de la défaite des Spurs face aux Bucks jeudi (121-125). Les deux joueurs se sont affrontés en tête-à-tête, enchaînant des actions toujours plus impressionnantes les unes que les autres.



Après le match, le Français a admis que le fait d’affronter l’un de ses modèles a été une source de motivation supplémentaire : « C’est quelqu’un que j’ai regardé en grandissant et c’est l’un des plus grands joueurs du monde, donc c’est toujours très motivant. Je suis un compétiteur, donc je veux me mesurer tout le monde. C’était un superbe duel. »

