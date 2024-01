NBA : Pourquoi les Lakers n’y arrive plus ?

Florian Barré

Les temps sont durs à Los Angeles. Alors qu’ils espèrent jouer le titre en juin prochain, les Lakers de LeBron James et Anthony Davis peinent à gagner leurs matchs depuis la fin de la NBA Cup. Ce dimanche soir, ils ont largement perdu, 109-129, face aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Au sortir de la rencontre, les stars de la franchise se sont montrées sincères quant à leur situation actuelle.

L’entraîneur des Los Angeles Lakers, Darvin Ham, fait de plus en plus débat en Californie. En effet, avec 7 défaites en 9 matchs, dont une ce dimanche, les Lakers sont dos au mur et s’enfonce sérieusement dans le ventre mou de la conférence Ouest. Pourtant Ham essaie de nombreuses choses, comme le fait de faire jouer LeBron James au poste de meneur ce dimanche soir contre la Nouvelle-Orléans. Une tentative vaine puisque, malgré les 34 points du King , les Lakers se sont inclinés de 20 points.

Un calendrier éreintant

Si James s’est montré fataliste après la rencontre — « C’est comme ça. Notre bilan est ce qu’il est, on doit trouver des solutions, et progresser, c’est certain. » — Austin Reaves, lui, a essayé d’expliquer les raisons de ces échecs récurrents : « Depuis la NBA Cup on est en difficulté. Blessures, maladies, on n’a pas eu de chance. Mais ça arrive à tout le monde. On doit se regarder dans le miroir et voir ce qu’on peut faire pour progresser, ce que je peux mieux faire. On doit juste être meilleur. »



« On n’est pas une équipe qui aime courir après le score. On a souvent été dans cette situation cette année. Puis le vol la nuit dernière n’a pas aidé. On est arrivé à l’hôtel à 3’45 du matin. Donc c’était une journée difficile pour essayer de se recalibrer et de se préparer pour le match. Mais je suis content d’avoir pu être présent et d’avoir fait quelques actions pour mon équipe. » a ajouté l'arrière.

Fini les déplacements, les Lakers vont pouvoir se reposer