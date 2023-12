NBA : Furieux, LeBron James se retrouve au cœur d’une polémique arbitrale

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

LeBron James aurait préféré célébrer son 39e anniversaire avec une victoire. Cependant, il a quitté le terrain frustré par la défaite des Los Angeles Lakers contre les Minnesota Timberwolves (106-108). Plus que le résultat du match en lui-même, c’est une décision arbitrale concernant l’une de ses dernières actions qui l’a profondément irrité.

LeBron James aurait pu célébrer son 39e anniversaire en grande pompe si son tir pour égaliser contre les Timberwolves à trois secondes de la fin du match avait été arbitré différemment. L’ailier des Lakers, convaincu d’avoir tiré derrière la ligne à trois points, était frustré que les arbitres ne lui accordent que deux points, laissant Los Angeles un point derrière Minnesota. La vidéo de son tir a été longuement analysée sur le bord du terrain et sur les réseaux sociaux, où elle a suscité une controverse.

Une décision arbitrale met LeBron James hors de lui

Tout s’est décidé à un orteil près. LeBron James et son équipe pensaient avoir égalisé contre les Timberwolves du Français Rudy Gobert à deux secondes de la fin. Cependant, les arbitres ont jugé que son tir ne valait que deux points, et non trois. Après avoir consulté la vidéo, ils ont confirmé leur décision, provoquant la colère du « King ».



La star des Lakers était alors convaincue que son pied était bien derrière la ligne à trois points au moment du tir. Les images de l’action et de sa réaction ont immédiatement fait le tour des réseaux sociaux, suscitant un débat animé. Sur le terrain, la décision a laissé Los Angeles un point derrière Minnesota, aboutissant à une défaite 106-108 de la franchise californienne.

LeBron James : « C’est très frustrant »

« C’est évidemment un trois-points » , a affirmé LeBron James aux journalistes dans le vestiaire, après la rencontre. « Mon pied est derrière la ligne. Vous pouvez voir l’espace entre l’avant de mon pied et la ligne des trois points. Il y a un espace entre l’avant de mon pied et la ligne à trois points. Même Stevie Wonder (artiste aveugle, NDLR) pourrait le voir champion ! »



« C’est très frustrant parce que cela donne l’impression que le replay ne sert à rien » , a continué l’ailier des Lakers. « Tout le monde peut le voir. Cela n'a aucun sens. C’était le tir de l’égalisation alors que nous nous battions avec acharnement contre la meilleure équipe de l’Ouest, donc c'est frustrant. »

L’arbitre en chef se justifie auprès de la NBA