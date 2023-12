NBA : L’aveu de faiblesse de LeBron James concernant les Lakers

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

LeBron James s’est révélé très honnête quant au niveau des Los Angeles Lakers, lundi soir, après leur sixième défaite en l’espace de huit matches. Battu par les Boston Celtics lors du match de Noël, l’ailier estime que son équipe n’est pas encore à la hauteur.

LeBron James et les Los Angeles Lakers n’ont remporté que deux matches en huit rencontres depuis leur sacre lors de la NBA Cup. Le lundi soir suivant, après sa défaite face aux Boston Celtics (115-126), le jour de Noël, l’ailier n’a pas caché sa frustration. Selon lui, son équipe n’est pas encore prête à jouer contre l’élite.

LeBron James : « Nous nous améliorerons »

« Je ne pense pas que nous soyons en bonne santé en ce moment. Je ne pense pas que nous soyons dans des dispositions pour rivaliser avec les meilleures équipes » , a expliqué LeBron James aux médias californiens. « Nous continuerons à nous améliorer et à travailler sur nos habitudes. Nous nous améliorerons. »



Le King a désigné les Timberwolves de Rudy Gobert, le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander et les Celtics de Jayson Tatum comme exemples d’équipes performantes et en bonne santé. En réalité, presque tous les joueurs des Lakers sont aptes à jouer. Il pourrait faire référence à l’absence de Gabe Vincent à cause d’une blessure au genou, ou aux problèmes récurrents d’Anthony Davis à la cheville, mais la santé n’apparaît pas comme le principal problème de l’équipe.

Transferts : les Lakers de LeBron James et les Knicks en concurrence pour une star de la NBA https://t.co/r4rz2QwQHE pic.twitter.com/QGF17lvY1a — le10sport (@le10sport) December 26, 2023

Vers un transfert des Lakers ?

Le début de saison des Lakers, actuellement 9es de la Conférence Ouest avec un bilan de 16 victoires pour 15 défaites, n’est probablement pas à la hauteur des attentes de LeBron James. La franchise figure de plus en plus dans les rumeurs de transfert, et le mécontentement du meilleur marqueur de l’histoire de la NBA pourrait inciter les dirigeants à agir.



Los Angeles a notamment été mentionnée comme une destination potentielle pour Zach LaVine, star des Chicago Bulls, et plus récemment pour Dejounte Murray, des Atlanta Hawks. Un transfert en milieu de saison ne serait pas surprenant et pourrait être une solution pour améliorer la situation.