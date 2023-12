Transferts : les Lakers de LeBron James et les Knicks en concurrence pour une star de la NBA

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Aux Atlanta Hawks, Dejounte Murray est au cœur de nombreuses spéculations concernant un éventuel échange avant la date limite des transferts. Les Los Angeles Lakers et les New York Knicks font partie des équipes qui pourraient se positionner sur l’arrière, mais le dossier est plus complexe qu’il n’y paraît.

Alors que les rumeurs se multiplient à l’approche de la date limite des transferts, le 8 février, Dejounte Murray est au centre des discussions. Les Atlanta Hawks songeraient à se séparer de leur star, et les Los Angeles Lakers et les New York Knicks seraient intéressés par un échange.

Aux Hawks, Dejounte Murray sur le départ

Un an et demi après son arrivée à Atlanta, le 29 juin 2022, Dejounte Murray pourrait à nouveau changer d’équipe. Selon le journaliste Marc Stein, sa franchise devrait explorer le marché des transferts avant la trade deadline du 8 février.



Après avoir recruté l’ancien meneur des Spurs à un prix élevé et lui avoir offert une extension de contrat de 120 millions de dollars sur quatre ans, l’expérience n’a pas été un succès pour la franchise. Actuellement 11e de l’Est avec un bilan de 12 victoires pour 17 défaites, les Hawks battent de l’aile et la complémentarité entre Trae Young et Murray est mise en question. Une transaction pour tenter de redresser l’équipe ne serait pas surprenante.

La nouvelle cible des Los Angeles Lakers

Selon Shams Charania de The Athletic , Dejounte Murray est une cible potentielle pour les Lakers. En raison d’un début de saison mitigé, LeBron James et Anthony Davis pourraient chercher du renfort avant la fin de la saison. L’arrière est par ailleurs représenté par Rich Paul, l’ami et agent de James, qui représente également Davis et qui avait contribué de manière significative à son transfert à Los Angeles.



Cependant, un tel transfert ne serait pas sans obstacle. Les champions NBA 2020 n’ont pas beaucoup de ressources qui pourraient intéresser les Hawks. Austin Reaves devrait probablement être inclus dans l’échange, mais les Lakers se sont jusqu'ici montrés réticents à l’idée de s’en séparer.

Annoncé aux Lakers avec LeBron James, une star de la NBA pourrait finalement rejoindre De’Aaron Fox https://t.co/sLCCDwVaTn pic.twitter.com/7SibTWMaJg — le10sport (@le10sport) December 20, 2023

Les New York Knicks aussi sur le dossier