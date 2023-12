NBA : Un LeBron James spectaculaire remet les Lakers sur le droit chemin

Florian Barré

Depuis que les Los Angeles Lakers ont remporté le premier tournoi de mi-saison de la NBA il y a deux semaines, la franchise marque le pas. Avec cinq revers en six matchs, les hommes de Darvin Ham devaient absolument se reprendre contre l’Oklahoma City Thunder samedi soir. À l’aube de ses 39 ans, LeBron James l’a bien compris et a mené les siens à la victoire lors d’une envolée lyrique sans pareille à cet âge.

Fatigués, les Los Angeles Lakers ont eu du mal à enchaîner après leur titre lors de l’In-Season Tournament. Pour preuve, LeBron James a connu quelques soucis physiques et a manqué, depuis la finale gagnée contre l’Indiana, les matchs contre San Antonio et Minnesota. Mais samedi soir, le King a repris place sur le parquet et a balayé toutes les spéculations sur sa condition physique actuelle, en dominant le Thunder d’OKC, bien aidé par des coéquipiers inspirés. Les Californiens se sont finalement imposés 129-120.

LeBron James, l’homme providentiel des Lakers

James a réalisé l'une des meilleures performances de la campagne 23-24, totalisant 40 points, un sommet personnel cette saison, sur une ligne de tir efficace qui comprenait une note de 5/5 à trois points et un joli 9/9 aux lancers-francs. Ce dernier a d’ailleurs inscrit les 11 derniers points angelinos alors qu’OKC revenait peu à peu dans la partie. Bien qu'il s'agisse du premier match à 40 points du King cette saison, il en a marqué au moins 30 à neuf reprises (quatre fois en décembre). Tout bonnement exceptionnel alors qu’il fêtera ses 39 ans le 30 décembre prochain.

« C’était une grande victoire pour nous »