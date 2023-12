Choqué par Steph Curry, Shaq fait une demande très spéciale aux fans de la NBA

Florian Barré

Alors qu’il est entré un peu plus dans l’histoire en devenant, dimanche dernier, le premier joueur all-time de la NBA à passer la barre des 3 500 paniers à trois points, Stephen Curry poursuit sur sa très bonne lancée. Mardi soir, le meneur superstar des Golden State Warriors a une nouvelle fois porté sa franchise dans le money time face aux Celtics. Une performance qui lui a valu l’éloge poussé d’un certain Shaquille O’Neal.

Alors que les Golden State Warriors sont à la peine depuis le début de la saison, un joueur surnage dans cet océan de boue. Comme à son habitude, Stephen Curry affiche un niveau incroyable et est en grande partie responsable de la survie des siens. Sans le meneur de 35 ans, les Dubs auraient, sans nul doute, un bilan plus médiocre qu’il ne l’est actuellement (13-14). Après un quart de saison effectué, Curry tourne à plus de 28 points, 4 rebonds et 4 passes de moyenne à 41% de réussite derrière l’arc.

Tom Orsborn : « Wembanyama, c’est un coup de chance incroyable ! »Personnalité incontournable des Spurs, journaliste au San Antonio Express-News, se confie au micro du 10 Sport pic.twitter.com/A1wzEw52G1 — le10sport (@le10sport) December 11, 2023

Curry dans les discussions pour être le GOAT ?

Une régularité impressionnante qui a même poussé Shaquille O’Neal à s’agenouiller devant lui, sur le plateau de TNT : « Je me demande, parce qu’il a systématiquement été le meilleur shooteur de tous durant toute sa carrière, je me demande s’il ne serait pas temps de le considérer comme le meilleur joueur de tous les temps. Oui, (même devant moi). Il est bien meilleur que moi, c’est d’ailleurs pourquoi il est mon joueur préféré. J’ai joué pendant 20 ans, j’ai regardé le basket-ball pendant 20 ans avant ça, je n’ai encore jamais vu un gars comme lui. En plus il fait ça de manière régulière, et il a aussi gagné des titres… Je ne le mets pas dans un quelconque classement mais quand on voit tout ce qui se dit, il est temps de le mettre dans la conversation. Je le demande aux fans : est-ce qu’il est temps de l’inclure dans la conversation des meilleurs joueurs de tous les temps ? »

LeBron James félicite aussi Steph Curry