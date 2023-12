NBA : La stat totalement folle de Joël Embiid cette saison

Florian Barré

Le MVP en titre de la NBA est à nouveau sous sa meilleure forme jusqu'à présent en 2023-24. Le big men des Philadelphia 76ers, Joel Embiid, a remporté le titre de meilleur marqueur la saison dernière avec une moyenne de 33,1 points par match et fait encore mieux depuis le début de l’exercice actuel. Ainsi, il est pressenti, selon les trackers, comme le favori pour remporter un deuxième honneur consécutif de MVP.

Il reste encore la majeure partie de la saison à jouer, mais vendredi, Joël Embiid a dominé les Pistons, lors d'une victoire des 76ers 124-92, en accumulant 35 points, 13 rebonds, deux passes décisives et quatre contres - son 10ème match consécutif avec plus de 30 points. Samedi, il a réussi son 11e match de suite avec 42 points en 30 minutes contre les Charlotte Hornets. Et ce lundi, rebelote. 40 points, 14 rebonds et six passes contre les Chicago Bulls. De quoi porter ses moyennes à 34.4 points, 11.8 rebonds et six passes par match depuis le début de la saison.

Des statistiques jamais vues auparavant

La forme monstrueuse d'Embiid l'a placé dans un cercle d'élite. Avec 12 matchs consécutifs à plus de 30 points, il a établi un record de franchise et, bien sûr, a battu son propre record en carrière. Le pivot a marqué 752 points en seulement 746 minutes jouées jusqu'à présent cette saison. Pour faire simple, dans l'histoire de la NBA, un seul joueur – Wilt Chamberlain – a enregistré plus de points que de minutes en un an avec un minimum de 1 000 points marqués au cours d'une seule campagne. Chose que pourrait aussi réaliser le Camerounais s’il poursuit sur sa lancée.

Chamberlain seul au monde

Au cours de la saison 1961-62, sa troisième année dans la ligue, Wilt Chamberlain a marqué 4 029 points en 3 882 minutes alors qu'il jouait pour les Warriors de Philadelphie. C'était, bien sûr, la saison où, à l'âge de 25 ans, il avait en moyenne 50,4 points par match, tout en jouant 48,5 minutes par match. Pour le contexte, Michael Jordan a failli égaler l'exploit de points par minute, également par coïncidence lors de sa troisième année dans la ligue. Lors de la campagne 1986-87, la saison de Jordan âgée de 23 ans, les Bulls ont joué. La star a récolté 3 041 points en 3 280 minutes. Aucun autre joueur ne s'en est jamais approché.