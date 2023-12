NBA : Anthony Edwards impliqué dans un nouveau scandale

Florian Barré

Si Anthony Edwards réalise pour le moment la meilleure saison de sa carrière, avec en moyenne 24.6 points à 38.3% à trois points et 5.1 passes par match, il est pour autant rattraper par la réalité. Le meneur des Timberwolves du Minnesota est revenu publiquement sur les commentaires qu'il a faits à une femme enceinte de lui, ce dernier souhaitant absolument la voir avorter.

Anthony Edwards n’a jamais vraiment été un joueur à problème mais au printemps dernier, il a déjà fait parler de lui sur les réseaux sociaux. En effet, le numéro un de la Draft 2020 avait balancé une chaise en direction de deux femmes contre les Denver Nuggets, après l’élimination des siens en postseason, avant de liker le post Instagram d’un fan frustré, expliquant que l’arrivée de son coéquipier Rudy Gobert à Minneapolis était le « pire trade de l’histoire ».

« Je ne veux pas d’enfant »

Cette fois, Ant-Man est rattrapé par une histoire extra-sportive en lien avec une femme. En effet, Edwards a publié une déclaration sur les réseaux sociaux après qu'une femme l'a accusé de l'avoir mise enceinte, puis de lui avoir offert 100 000 $ pour se faire avorter. Paige Jordae, modèle Instagram, a publié des sms présumés entre elle et le joueur des Loups , dans lesquels elle affirmait qu'il avait écrit : « Avortes lol », « Je t’enverrai de l'argent pour t’aider », « Je ne veux pas d'enfant. Prends juste les pilules » et « Ok, assure-toi juste de m’envoyer une vidéo de la boîte avec les bonnes pilules. »

Anthony Edwards s’excuse publiquement