NBA : Surprise, un jeune français rejoint Durant et Booker à Phoenix

Florian Barré

Libéré par les Charlotte Hornets cette semaine, Théo Maledon va pouvoir se relancer à Phoenix, auprès de Kevin Durant et Devin Booker, où il obtient un nouveau « two-way contract » selon Shams Charania de The Athletic. Le Français de 22 ans ne sera donc pas resté libre très longtemps et continuera de partager son temps entre la NBA et la G-League.

Alors qu’il avait conclu un « two-way contract » avec Charlotte, Théo Maledon s’est vu être renoncé par les Hornets jeudi dernier. La franchise a en effet préféré élever le pivot Nathan Mensah dans la hiérarchie, pour la profondeur de la zone avant. Cette saison, Maledon a disputé 13 matchs en Caroline du Nord, pour des statistiques de 4.2 points et 2.2 passes en 15.4 minutes de temps de jeu moyen (à 28.8% au shoot, dont 16.7% à 3-points). Mis à contribution sur les trois premières semaines de compétition, il avait ensuite peu à peu disparu de la rotation de Steve Clifford.

Maledon rebondit à Phoenix

Pas d’inquiétude, le Français de 22 ans va rebondir chez les Suns. On ne sait pas si Maledon peut briser la rotation actuelle de Phoenix même avec Bradley Beal blessé à la cheville et absent pour les prochaines semaines, mais il se profile comme le manieur de ballon suppléant si Jordan Goodwin venait à manquer de temps. Quoi qu’il en soit, le meneur dispute sa quatrième saison en NBA et s’il veut poursuivre sa carrière dans la Grande Ligue, il doit à tout prix devenir plus efficace qu’à l’accoutumée.

Dernière chance ?

Ce n'est pas la première fois que le jeune joueur est évincé d'une équipe de NBA. L'année dernière déjà, les Houston Rockets s'était séparé de Maledon, après seulement douze jours dans l'équipe et une petite apparition en match amical. En somme, la carrière du natif de Rouen prend une tournure inquiétante. Après une première saison réussie en tant que Rookie à Oklahoma City Thunder en 2020-2021, Théo Maledon peine à confirmer. Ce nouveau contrat avec les Suns semble être sa dernière opportunité de s’affirmer dans le plus grand championnat de basket au monde.