NBA : Nouveau record en vue pour Wembanyama, c’est historique !

Après 18 défaites consécutives, les Spurs de San Antonio ont enfin brisé cette triste série en sortant vainqueurs des Lakers de Los Angeles dans la nuit de vendredi à samedi (129-115). Une rencontre dans laquelle s’est distingué Victor Wembanyama, auteur de 13 points et de 15 rebonds. Le prodige français a d’ailleurs réalisé un nouveau double double, et pourrait prochainement briser un nouveau record à ce sujet. Explications.

Les Spurs enfin délivrés ? Au sortir de 18 revers consécutifs, la franchise texane l’a emporté face aux Lakers de Los Angeles (129-115), moins de 48 heures après avoir chuté face à ces mêmes Lakers (119-122) dans la nuit de jeudi à vendredi. De son côté, Victor Wembanyama a réalisé deux performances intéressantes face aux Jaunes et Violets . S’il a brillé à titre individuel lors de la défaite des siens avec 30 points inscrits, 13 rebonds collectés, ainsi que 6 contres à son actif, Wemby a enchaîné avec un nouveau double double (au moins 10 points et 10 rebonds ou 10 passes). Auteur de 13 points et de 15 rebonds lors de la victoire des Spurs de San Antonio face aux Lakers, Victor Wembanyama a d’ailleurs égalé une légende de la NBA concernant un record.

Wembanyama enchaîne les double double

Comme précisé par le compte X NBA Stats France , Victor Wembanyama a ainsi rejoint Dwight Howard au niveau des plus longues séries de double double pour des joueurs âgés de 19 ans ou moins. En effet, Victor Wembanyama en est actuellement à son 7ème match consécutif en ayant réalisé un double double, soit le même total que l’ex pivot du Magic d’Orlando, qui avait réalisé cette performance en 2005. Par ailleurs, Wembanyama avait dépassé Cliff Robinson concernant cette statistique, alors que le regretté ex-pivot des Trail Blazers de Portland avait enchaîné 5 double double en 1990.

Wemby pourrait battre un record prochainement

D’ailleurs, Victor Wembanyama pourrait battre Dwight Howard concernant ce record, si le pivot français venait à inscrire un nouveau double double ce dimanche soir. Les Spurs de San Antonio reçoivent les Pelicans de la Nouvelle-Orléans au AT&T Center (21h30), et pourraient donc enchaîner avec un deuxième succès de rang face à une formation de la conférence Ouest.