NBA : Wembanyama évite la catastrophe avec les Spurs

Hugo Chirossel

Opposé à LeBron James pour la première fois de sa carrière dans la nuit de vendredi à samedi, Victor Wembanyama a aidé les Spurs à mettre un terme à leur terrible série de 18 défaites consécutives. San Antonio a ainsi évité de s’offrir un autre triste record, celui de la plus longue série de défaites de l’histoire de la NBA.

Il aura fallu attendre la nuit de vendredi à samedi pour voir les Spurs gagner de nouveau. Cela faisait plus d’un mois que Victor Wembanyama et ses coéquipiers n’avaient plus goûté à la victoire, depuis le 2 novembre dernier face aux Phoenix Suns (132-121). Un succès obtenu face aux Los Angeles Lakers de LeBron James (129-115), qui ont tout de même joué sans deux de leurs meilleurs joueurs, Anthony Davis et D’Angelo Russell.

NBA : Comment LeBron James a préparé son premier choc avec Wembanyama https://t.co/Nbgk0d9cKD pic.twitter.com/6lNIRdWkVv — le10sport (@le10sport) December 16, 2023

«Nous sommes de retour maintenant»

Peu importe, cela reste un soulagement pour Victor Wembanyama : « J’aurais préféré que cette série se termine plus tôt, mais cela témoigne de notre caractère. Nous n’avons jamais baissé la tête. Nous n’avons jamais renoncé. Abandonner aurait été la solution facile, mais personne dans le vestiaire n’a adopté cette attitude. J’apprécie cela et je suis content d’avoir le groupe que nous avons. Nous sommes de retour maintenant. Je suis convaincu qu’il y en aura beaucoup d’autres cette saison et à l’avenir . »

Les Spurs ont évité un triste record

Ayant enchaîné 18 défaites d’affilée, plus longue série de l’histoire de la franchise, les Spurs se rapprochaient dangereusement d’un des records les plus tristes de la NBA. En effet, ils n’étaient plus qu’à 10 revers de la plus longue série de défaites de l’histoire de la Grande Ligue. Un record établi lors de la saison 2015-2016 par les Philadelphia Sixers avec 28 défaites consécutives. Victor Wembanyama et les Spurs ont donc évité cela, mais une autre équipe est encore en lice afin de battre ce record. Défaits par les Sixers (124-92), justement, dans la nuit de vendredi à samedi, les Detroit Pistons en sont à 22 défaites de rang et pourraient établir un nouveau record.