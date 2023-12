NBA : Victor Wembanyama et les Spurs réagissent à leur première victoire en un mois

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs ont mis un terme à leur série de 18 défaites consécutives, le record de la franchise, ce vendredi. Après leur victoire face aux Los Angeles Lakers de LeBron James (129-115), les joueurs ont tous exprimé leur joie en conférence de presse. « La victoire est ma raison de vivre », a notamment souligné Wemby.

Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs n’avaient plus gagné un match depuis le 2 novembre dernier, à Phoenix. Plus d’un mois plus tard, ils ont enfin renoué avec la victoire, en venant à bout de LeBron James et de ses Lakers.

Victor Wembanyama : « La victoire est ma raison de vivre »

« J’avais l’impression de jouer un match des playoffs » , a témoigné Victor Wembanyama, qui a exulté devant le public avant d’arriver à la conférence de presse avec un grand sourire. « Ce n’est pas comme si j’avais oublié ce que ça fait. Bien sûr, je ne veux plus jamais perdre, mais cela arrivera. Nous devons savourer ces moments, car c’est ce à quoi je suis accro : la victoire. C’est ce que j’aime. C’est ma raison de vivre. »



« J’aurais préféré que cette série se termine plus tôt, mais cela témoigne de notre caractère » , a continué le Français. « Nous n’avons jamais baissé la tête. Nous n’avons jamais renoncé. Abandonner aurait été la solution facile, mais personne dans le vestiaire n’a adopté cette attitude. J’apprécie cela et je suis content d’avoir le groupe que nous avons. Nous sommes de retour maintenant. Je suis convaincu qu’il y en aura beaucoup d’autres cette saison et à l’avenir. »

Devin Vassell : « Nous avons surmonté la tempête

« Je ne peux pas vraiment décrire ce sentiment » , a tenté d’expliquer Devin Vassell, meilleur marqueur des Spurs avec 36 points, son record en carrière. « En tant que compétiteur, vous voulez gagner chaque match, et quand vous traversez une telle série de défaites, c’est difficile. Cette victoire n’était pas comme les autres à mes yeux. J’essaie de rester calme, mais c’est spécial. Nous ne pensions pas perdre 17 ou 18 fois d’affilée au début de la saison, et c’était une épreuve difficile. Mais nous avons surmonté la tempête et il est temps de relancer la machine. »

Keldon Johnson : « Je suis juste heureux »