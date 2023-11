NBA : Un Victor Wembanyama record écrase Kevin Durant et Devin Booker

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

La NBA se souviendra pendant longtemps de la soirée de Victor Wembanyama. Avec 38 points et 10 rebonds dans une performance hallucinante, le rookie a été le catalyseur de la victoire des San Antonio Spurs face aux Phoenix Suns ce jeudi (132-121). Une fois de plus, il a été sensationnel dans le quatrième quart-temps.

À quatre minutes de la fin du match, Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs — qui ont pourtant compté jusqu’à 27 points d’avance — voyaient l’adversaire revenir progressivement. C’est alors que Wemby a inscrit 10 points sans manquer un seul tir dans le sprint final. Auteur d’un nouveau record personnel avec 38 points et 10 rebonds, il a assuré la victoire de son équipe face aux Phoenix Suns (132-121) de Kevin Durant et Devin Booker, livrant le match le plus impressionnant de sa jeune carrière.

Dans les dernières minutes, le Wemby des grands soirs

La NBA a découvert Victor Wembanyama dans tout ce qu’il a de meilleur. Elle avait déjà fait l’expérience de sa capacité à se surpasser dans les moments cruciaux, mais jamais dans de telles proportions. Après le trois points égalisateur de Keita Bates-Diop, les Spurs ont marqué 12 points consécutifs, dont 10 signés par le Français à lui seul, pour reprendre les commandes. Kevin Durant et Devin Booker, désemparés, n’ont pas pu rivaliser dans le sprint final. Les Suns, impuissants face au rempart dressé par Wemby et San Antonio, n’ont inscrit que 5 points à 1/10 aux tirs dans les quatre dernières minutes.



Victor Wembanyama, dominant du début à la fin

Surtout, jamais la ligue nord-américaine ne l’avait vu étaler tout son talent pendant 34 minutes. L’intérieur de 2,24 m a piétiné la raquette de Phoenix, ne manquant pas un seul de ses tirs près du panier (9/9). Son équipe a parfaitement exploité son avantage de taille, tout en lui laissant la liberté de s’exprimer à trois points (3/6) et à mi-distance lorsque la situation l’exigeait. Ses 10 rebonds, dont plusieurs cruciaux dans le dernier quart-temps, ont également été l’une des clés du match.

« Demain, cela pourrait être quelqu’un d’autre »