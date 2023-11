NBA : Les Spurs face à un casse-tête avec Wembanyama

Hugo Chirossel

Les Spurs ne veulent pas se précipiter avec Victor Wembanyama. Ce dernier a des qualités assez uniques pour sa taille et Gregg Popovich ne sait pas encore à quel poste et comment il compte l’utiliser à l’avenir. L’entraîneur de San Antonio est encore en période d’observation, même s’il a beaucoup insisté sur l’aspect défensif depuis son arrivée.

« C’est un jeune homme spécial. Il a tout pour devenir une superstar avec le temps . » Gregg Popovich a de grandes ambitions pour Victor Wembanyama. Que ce soit en ce qui concerne sa personnalité ou ses qualités, l’entraîneur des Spurs estime que Wemby a tout pour être une des figures de la NBA, mais il se pose malgré tout beaucoup de questions à son sujet.

NBA : LeBron James entre encore un peu plus dans l’histoire https://t.co/VhpywF7TBD pic.twitter.com/7DQ2JZwe0v — le10sport (@le10sport) November 2, 2023

Popovich ne sait pas encore comment utiliser Wembanyama

En effet, les qualités de Victor Wembanyama sont assez uniques. Gregg Popovich se demande donc encore quel est le meilleur moyen de l’utiliser pour exploiter tout son potentiel : « Nous sommes en période d'observation, on ne sait pas comment va évoluer son jeu. Avec sa taille et ses qualités naturelles, ça serait plus malin pour moi de le voir jouer pour voir où il est le plus à l'aise sur le terrain, et où il est le plus efficace. Dans la raquette ? Sur l'aile ? En transition ? Doit-il monter la balle ? Être un joueur de post up ? Jouer dans le périmètre ? », a déclaré l’entraîneur des Spurs, dans des propos relayés par RMC Sport .

«Le regarder jouer pendant un moment donnera plus d'indications»