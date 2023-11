Gregg Popovich : « Victor Wembanyama a tout pour devenir une superstar en NBA »

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Lors d’une entrevue avec la presse internationale, ce mercredi, Gregg Popovich a expliqué ce qui rend Victor Wembanyama si spécial. « Il a tout pour devenir une superstar », a prédit le légendaire coach des San Antonio Spurs, impressionné par l’homme qu’est déjà Wemby et optimiste quant à l’avenir de l’athlète en NBA.au

Sans surprise, la visioconférence de Gregg Popovich, devant divers membres de la presse internationale, a gravité autour de Victor Wembanyama ce mercredi. Mais l’entraîneur des San Antonio Spurs, parfaitement conscient de l’attrait médiatique de son jeune talent, s’est volontiers prêté au jeu cette fois-ci. Il a ainsi détaillé ce qui fait de ce Français de 19 ans un phénomène à part à ses yeux.

« Un jeune homme très spécial » 1

Depuis son arrivée en NBA, ceux qui côtoient le rookie au quotidien ont surtout frappés par son tempérament et sa maturité. Gregg Popovich ne déroge pas à cette impression. « La première chose que je dirais, c’est que ses parents ont fait un très bon travail. Il est l’une des personnes de 19 ans les plus matures que j’ai jamais rencontrées » , a confié le coach. « Il a une personnalité incroyable, il sait qui il est et il se sent à l’aise dans sa peau. Mais il réalise qu’il lui reste du travail. »



« C’est un voyage et, heureusement pour nous, il sait que ça marche comme ça » , a-t-il continué. « En plus de son talent, il est respectueux envers ses coéquipiers, très facile à coacher et agréable à côtoyer. C’est un jeune homme très spécial. Il a tout pour devenir une superstar avec le temps. »

« Les superstars possèdent quelque chose que les autres joueurs n’ont pas »2