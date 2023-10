NBA : Popovich prône la patience pour Wembanyama

Florian Barré

La nuit dernière, Victor Wembanyama et les Spurs ont lourdement chuté contre les Los Angeles Clippers de Russell Westbrook, Kawhi Leonard et Paul George. Une défaite 123-83 qui fait forcément parler, d’autant plus que le prodige français n’a pas réussi à véritablement peser sur la partie. En conférence de presse après la rencontre, Gregg Popovich est revenu sur la situation de Wemby et l’a défendu face aux médias.

Lors du troisième match des Spurs en NBA cette saison, Victor Wembanyama a souffert, comme tous ses coéquipiers. La franchise texane n’a pas résisté bien longtemps aux Clippers de Tyronn Lue et s’est lourdement inclinée (123-83). Après le match, l’entraîneur-chef Gregg Popovich a longuement évoqué le cas de son protégé en conférence de presse - auteur de 11 petits points, cinq rebonds et deux passes à 40% au tir contre L.A. - en expliquant qu’il « deviendra sûrement un grand joueur, mais il doit apprendre d'abord. »

Un ancien MVP presse Adam Silver sur les incidents de violence domestique en NBA https://t.co/K1NrIgNX95 pic.twitter.com/VUjhzqHzLz — le10sport (@le10sport) October 27, 2023

« À moi de ne pas tout gâcher »

Le technicien des Spurs a bien conscience que les attentes autour de son joueur sont immenses mais pas question de lui faire griller des étapes : « Il travaille, tout simplement, comme les autres. Nous avons des systèmes de jeu, il doit les apprendre. Il doit découvrir notre championnat, il n'a jamais joué contre tous ces gars avant, ni avec ceux de notre équipe. Il n'y a pas de formule magique, il doit passer par plein d'étapes. Heureusement, c'est un jeune homme intelligent, sérieux, consciencieux. Il deviendra sûrement un grand joueur, mais il doit apprendre d'abord, poursuit Pop. Il écoute et comprend tout, c'est aussi simple que cela. Je n'ai pas besoin de crier pour avoir son attention. Il est poli, respectueux, il veut devenir un grand joueur. Ce jeune homme a déjà retenu de nombreuses leçons, et sait où sont ses priorités. Il n'est pas déconcentré par les attentes ou quoi que ce soit. Ses parents ont fait du beau boulot. A moi de ne pas tout gâcher. »

« L’expérience va le façonner »