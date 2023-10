Victor Wembanyama éblouit pour sa première victoire en NBA

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Victor Wembanyama a décroché, ce vendredi, sa première victoire en NBA. Le Français de 19 ans a joué un rôle crucial dans le succès des San Antonio Spurs contre les Houston Rockets, à domicile, en prolongation (126-122). Après trois quart-temps poussifs, il s’est réveillé en fin de rencontre, au moment où on avait le plus besoin de lui.

Victor Wembanyama était une condition sine qua non à la victoire des San Antonio Spurs contre les Houston Rockets ce vendredi (126-122). Pour le premier succès de la franchise cette saison, et sa première victoire en NBA, le rookie a marqué 21 points, capté 12 rebonds et réalisé 3 contres. Surtout, ce sont ses prouesses en fin de rencontre qui ont permis aux siens de triompher du derby texan.

Une fin de match phénoménale

Après un début de match laborieux pour toute l’équipe, notamment pour Wemby , les Spurs se sont réveillés lors des dernières minutes de la rencontre. Victor Wembanyama a été particulièrement décisif, réalisant deux contres consécutifs sur Jabari Smith Jr pour empêcher les Rockets de creuser l’écart, l’un des moments clés du match. De plus, c’est lui qui a inscrit le panier égalisateur à 20 secondes de la fin du temps réglementaire, envoyant ainsi San Antonio en prolongation. Enfin, sa contribution dans les dernières minutes de jeu a été essentielle pour son équipe. Au total, il a cumulé 13 points, 8 rebonds et 3 contres dans le dernier quart-temps et en prolongation, soit la majorité de ses statistiques.

Les débuts de Victor Wembanyama en NBA explosent tous les compteurs https://t.co/5xxxE0iBow pic.twitter.com/llV9q6cT2y — le10sport (@le10sport) October 27, 2023

Une première victoire riche en émotions