Comment Victor Wembanyama a « profondément impressionné » un ancien champion NBA lors de ses débuts

Florian Barré

Ce vendredi soir, les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama affrontent les Houston Rockets. L’occasion pour le numéro un de la draft 2023 de fouler le parquet de l’AT&T Center pour la deuxième fois en NBA. Pour sa première mercredi soir contre Dallas, Wemby a réalisé une performance en dents de scie, bien que prometteuse. Paul Pierce, champion NBA en 2008 avec Boston, a été quant à lui impressionné.

Victor Wembanyama n’a pas été « hors du commun » lors de son premier match NBA. Il a terminé la rencontre avec 15 points dont 9 ont été marqués dans le money time, 5 rebonds et 5 fautes, le limitant à seulement 23 minutes contre Dallas. Il a néanmoins suscité une critique élogieuse de la part de Paul Pierce, joueur des Celtics entre 1998 et 2013 et 10 fois All Star : « J'ai été profondément impressionné. » a-t-il déclaré sur Undisputed de FS1.

« Il peut être la recrue de l’année et le joueur défensif de l’année »

« Au début, c’était comme s'il traversait des douleurs de croissance, de gros problèmes. Il doit s’habituer à l’arbitrage NBA et au physique. Mais ensuite, il a fait des débuts semblables à ceux de Zion (Williamson) au quatrième quart. Il avait l’air de vouloir mener son équipe à la victoire. Il est entré, a renversé quelques tirs à trois points, a bloqué quelques tirs. Le côté défensif du ballon, c'est là que j'ai été vraiment impressionné, poursuit Pierce. Il bloque le tir de Kyrie (Irving) depuis l'aile puis réalise trois paniers sans effort. Ce gars, à mon avis, peut être la recrue de l’année et le joueur défensif de l’année la même année. Il a ce type de potentiel. Vous ne pouvez pas marquer sur ce gars en 1 contre 1. Il peut garder une à cinq positions. »

Des débuts formateurs