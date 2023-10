Les débuts de Victor Wembanyama en NBA explosent tous les compteurs

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Carton plein pour Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs. Si le premier match de la saison, face aux Dallas Mavericks, s’est soldé par une défaite (126-119), l’évènement a été un véritable triomphe médiatique. La rencontre, diffusée sur la chaîne ESPN , a enregistré une moyenne de 2,99 millions de téléspectateurs, avec un pic à 3,9 millions. Ces audiences dépassent celles des deux matches d’ouverture de mardi, Lakers-Nuggets (2,84 millions) et Suns-Warriors (2,71), qui ont pourtant été diffusés sur la chaîne TNT , plus populaire aux États-Unis.

Des chiffres records pour les débuts de Victor Wembanyama

Auteur de 15 points et 5 rebonds en 23 minutes, mais aussi de 5 fautes, le rookie des Spurs a connu une soirée contrastée. Mais les chiffres les plus importants sont peut-être les audiences, qui constituent un record sur les onze dernières années pour un match d’ouverture sur ESPN . Sur les réseaux sociaux de la NBA, la performance de Victor Wembanyama a cumulé 214 millions de vues, plus que n’importe quel autre joueur depuis le début de la pré-saison.

NBA : Un clin d’œil du destin pour Victor Wembanyama et les Spurs https://t.co/WLkJBrzWTx pic.twitter.com/VUOvfSo5pT — le10sport (@le10sport) October 27, 2023

Un premier match comparable à celui de LeBron James

Les débuts du phénomène français ont suscité un engouement comparable à ceux de LeBron James en 2003. Sa performance face aux Sacramento Kings, également diffusée par ESPN un mercredi, avait rassemblé en moyenne 3,03 millions de téléspectateurs. Ceux de Zion Williamson, autre premier choix de draft extrêmement attendu, avaient généré moins d’intérêt avec une moyenne de 2,36 millions. Il convient toutefois de noter que, dans son cas, la rencontre a eu lieu au mois de janvier, bien après le coup d’envoi de la saison régulière, en raison d’une blessure.

