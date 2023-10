Wembanyama impressionne une star de la NBA

Thibault Morlain

La grande première en NBA de Victor Wembanyama aura donc été gâchée par Luka Doncic et les Dallas Mavericks. Pour le premier match de la saison, les Spurs se sont donc inclinés. Le prodige français n'aura rien pu faire, il faut dire qu'en face, Doncic était en très grande forme. Le Slovène qui a d'ailleurs été impressionné par Wembanyama durant la rencontre.

L'histoire retiendra donc que Victor Wembanyama a commencé son chemin en NBA par une défaite. Numéro 1 de la dernière draft, la nouvelle star de San Antonio a tout de même inscrit 15 points avec les Spurs, tout en prenant 5 rebonds et donnant 2 passes pour sa première. Mais en face, les Dallas Mavericks étaient trop forts et ont réussi à faire la différence dans les dernières minutes de la rencontre pour s'imposer (119-126). Une victoire possible grâce à un très grand Luka Doncic. Le Slovène est revenu en forme, terminant cette rencontre face aux Spurs avec 22 points.

« Ce qu'il fait pour cette taille, c'est incroyable »

Le duel entre Victor Wembanyama et Luka Doncic était attendu et il a finalement tourné en faveur de la star des Mavericks. Il n'empêche que le Français a fait bonne impression pour sa première avec les Spurs. De quoi par ailleurs impressionner Doncic. Rapporté par ESPN , le Slovène a lâché : « C'est vraiment fou ce qu'il fait sur le parquet. Il mesure combien ? Oh, 2 mètres 24 ? Non, ce qu'il fait pour cette taille, c'est incroyable, la façon dont il se déplace, dont il manie le ballon, dont il tire, et bien sûr dont il bloque. Je l'ai regardé et c'est un joueur extraordinaire ».

« J’ai ressenti beaucoup d’émotions »