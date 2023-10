NBA : Pour la reprise, la Draft 2020 à l’honneur avec 14 prolongations

Florian Barré

Les différents joueurs de la cuvée de Draft 2020 avaient jusqu’à lundi 17h00, heure de New York, pour se voir être prolongés par leurs franchises respectives ou… atteindre l'agence libre restreinte l'été prochain. En effet, plusieurs joueurs sont restés sur le carreau passé ce délai à l’instar d’Immanuel Quickley. D’autres, plus en vues, ont déjà observé leur contrat être renouvelé depuis plusieurs semaines.

Une poignée d'accords ont été signés depuis le 1er juillet en NBA. Pour la plupart, on parle d’extensions maximales évidentes, mais le reste des négociations s'est prolongé jusqu'à cette semaine, portant le total à 14 joueurs ayant signé de nouveaux accords. Ils vont de 4 ans et 30 millions de dollars, jusqu'à 5 ans et 206 millions de dollars (possibilité de devenir 260 millions de dollars). Quoi qu’il en soit, tous les joueurs impliqués ont bénéficié d'une sécurité à long terme, tandis que d’autres devront négocier avec le marché l’été prochain.

Une ancienne star NBA révèle pourquoi les Clippers doivent récupérer Harden https://t.co/UNOcBqnzil pic.twitter.com/SEQZWJOfqW — le10sport (@le10sport) October 24, 2023

Les rejetés de la Draft 2020

Un certain nombre d'acteurs étaient candidats à une extension qui n'a pas abouti, avec en tête d'affiche Immanuel Quickley, Patrick Williams et Obi Toppin, et ces acteurs chercheront à trouver les offres qu'ils souhaitent, en fin de saison, sur le marché restreint. Dans cette liste, on peut également retrouver Saddiq Bey, Isaac Okoro, Jalen Smith, James Wiseman, Killian Hayes, Precious Achiuwa ou encore Tyrese Maxey. Mais pour ce qui est de Quickley et Maxey c’est un peu différent. Les deux seront très courtisés cet été et seront « free agent protégés ». Cela signifie qu’ils pourront recevoir des offres extérieures, sur lesquelles leur franchise pourra s’aligner pour les conserver.

Les 14 heureux élus

Sur les 30 joueurs draftés au premier tour en 2020, seuls 14 joueurs ont donc reçu une prolongation de contrat. Ce fut le cas au début de l'été pour Lamelo Ball, Tyrese Haliburton et Anthony Edwards, déjà All-Stars, et ce n'était évidemment pas une surprise. En revanche, pour d'autres collègues de cette cuvée, c'était moins évident. Voici les 14 extensions de contrat qui ont été conclues :



Anthony Edwards : 5 ans, 206 millions de dollars

LaMelo Ball : 5 ans, 206 millions de dollars

Tyrese Haliburton : 5 ans, 206 millions de dollars

Desmond Bane : 5 ans, 197 millions de dollars

Devin Vassell : 5 ans, 135 millions de dollars

Jaden McDaniels : 5 ans, 131 millions de dollars

Onyeka Okongwu : 4 ans, 62 millions de dollars

Isaiah Stewart : 4 ans, 60 millions de dollars

Deni Avdija : 4 ans , 55 millions de dollars

Josh Green : 3 ans, 41 millions de dollars

Cole Anthony : 3 ans, 39 millions de dollars

Aaron Nesmith : 3 ans, 33 millions de dollars

Zeke Nnaji : 4 ans, 32 millions de dollars

Payton Pritchard : 4 ans, 30 millions de dollars