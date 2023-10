NBA : Wembanyama surclassé par un autre rookie

Florian Barré

La NBA a enfin repris ses droits. Bien qu’elle ait redémarrée dans la soirée de mardi à mercredi avec des superstars en action telles que LeBron James, Stephen Curry, Nikola Jokic et Kevin Durant, c’est la nuit dernière que les rookies ont enfin pu se montrer aux yeux de tous. Un premier rendez-vous qui s’avère souvent périlleux mais qui parfois offre de belles surprises. Victor Wembanyama en a fait les frais avec San Antonio.

Les débuts de Victor Wembanyama étaient en tête d'affiche mercredi soir, mais il n’était pas le seul dont on attendait la grande première en NBA. Brandon Miller, numéro 2 de la dernière draft, Scoot Henderson, numéro 3, et même Chet Holmgren, considéré comme un rookie après sa saison blanche, étaient attendus au tournant. Aucun d’entre eux n’aura réellement réussi à surnager sous la pression folle que représente une première apparition dans la ligue. Rien d’affolant cela dit puisque rares sont ceux qui parviennent directement à imposer leur supériorité.

Scoot Henderson, bonnet d’âne

Wemby a terminé son match avec 15 points, 5 rebonds et 5 fautes, le limitant à seulement 23 minutes contre Dallas. Miller lui, a connu un match similaire (13 points) avec Charlotte. Pire encore, Henderson a véritablement raté son entrée en matière. Aucun point en première mi-temps contre les Clippers et a terminé avec seulement neuf points à 5/11 aux tirs. Jusqu'à la fin du match, il n'avait que deux points. Ses cinq derniers tirs et sept points ont été marqués dans des délais où le match était déjà plié. Même Chet Holmgren (11 points) a semblé nerveux sous les couleurs de l'Oklahoma City Thunder, lui qui a survolé les derniers matchs de préparation.

Lively choque tout le monde