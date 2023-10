NBA : Malgré la défaite contre Phoenix, Chris Paul réussit ses débuts aux Warriors

Florian Barré

Il y a un nouveau guerrier dans la baie de San Francisco. Chris Paul a montré lors de ses débuts pourquoi les minutes sans Steph Curry n'étaient peut-être plus une chimère. En effet, s’il n’a pas été particulièrement mauvais, le quadruple MVP des Warriors a été imprécis pour le premier match de la saison : 27 points à 8/20 au tir et 4/14 au-delà de la ligne des 3-points. Ce à quoi CP3 a été capable de remédier, bien que les Suns se soient quand même imposés 108-104.

Face aux Phoenix Suns de Kevin Durant et Devin Booker, les Warriors se sont inclinés en ouverture de la saison NBA 2023-24. Pour autant, il y a des choses positives à tirer du match des Californiens, notamment la performance de Chris Paul à la mène. « Chris est tellement bon », a déclaré l'entraîneur-chef des Warriors, Steve Kerr, après la défaite. « La façon dont il contrôle le jeu, frappe de gros coups quand vous en avez besoin. Il nous donne une dimension différente maintenant – juste par sa mentalité de meneur. »

CP3 déjà indispensable

Chris Paul, habitué à plus de pick-and-roll et à un rythme plus lent, s'adapte toujours au chaos contrôlé des Warriors en attaque. Mais, comme il l'a montré mardi, sa capacité à ralentir les choses et à contrôler le jeu aidera grandement Golden State pendant que Curry se repose. « Il nous équilibre simplement », a déclaré le pivot des Warriors Kevon Looney à propos de Paul. « Steph avec le ballon est toujours une bonne chose – il peut obtenir n'importe quel tir. Mais parfois, quand il est un peu fatigué ou a besoin d'une pause avec le ballon, (CP3) nous donne un changement de rythme. Vous pouvez mettre Steph hors du ballon et Chris est capable de créer des tirs pour lui-même et pour les autres. Je pense que cela va être important pour nous tout au long de l'année afin que nous ne fatiguions pas Steph. » a conclu le big men.

Chris Paul satisfait de ses débuts à Golden State