NBA : Les Warriors font une grosse annonce sur la blessure d'un cadre

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Draymond Green a effectué un pas en direction de son retour sur le terrain. Ce dimanche, les Golden State Warriors ont annoncé que leur joueur avait progressé de manière significative et avait été autorisé à reprendre l’entraînement. À nouveau apte à jouer en cinq contre cinq, le quadruple champion NBA en est à la dernière étape du processus, à quelques jours seulement du début de la saison régulière.

Le retour de Draymond Green est imminent. Après avoir manqué toute la pré-saison en raison d’une entorse à la cheville, le spécialiste de la défense des Golden State Warriors a été autorisé à reprendre les entraînements à cinq contre cinq. Cette nouvelle est une bouffée d’air frais pour l’équipe, qui peut espérer le retrouver prochainement.

Une progression encourageante

La blessure de Draymond Green a été un véritable coup dur pour les Warriors, mais les derniers développements vont dans le bon sens. Selon la franchise, l’intérieur poursuit ses bons progrès et a maintenant reçu l’autorisation de participer aux entraînements collectifs. Surtout, il a été autorisé à reprendre le jeu en cinq contre cinq, ce qui marque généralement la dernière étape avant de revenir sur le terrain.

Tradé par les Warriors de Curry, une star épate la NBA https://t.co/M3Rh5k2kYw pic.twitter.com/OeH15Adh0V — le10sport (@le10sport) October 19, 2023

Un élément essentiel aux Warriors

Green, notamment absent lors du match de pré-saison contre les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama vendredi dernier, est le pilier de la défense de Golden State. Son retour est indispensable pour le bon fonctionnement de l’équipe dirigée par Steve Kerr. Les Warriors, qui ont recruté Chris Paul pendant l’été, nourrissent de grandes ambitions pour la prochaine saison NBA et auront besoin d’un effectif en pleine forme.



Aux côtés de Stephen Curry et Klay Thompson, Draymond Green a joué un rôle déterminant dans les quatre titres de champion remportés par les Warriors depuis 2015. L’année dernière, il s’est classé quatrième dans les votes pour le trophée de Défenseur de l’année, affichant des moyennes impressionnantes de 8,5 points, 7,2 rebonds et 6,8 passes par match. En attendant son retour, s’il n’est pas opérationnel au début de la saison, Dario Saric et Jonathan Kuminga pourraient temporairement prendre sa place dans la rotation de l’équipe.