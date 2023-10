Un joueur du Heat pense pouvoir devenir le meilleur marqueur de la NBA

Benjamin Moubèche - Journaliste, correspondant à San Antonio (USA) Éperdument passionné de basket, parti vivre à San Antonio pour suivre les Spurs de Victor Wembanyama après un diplôme à l'IEJ, le regard constamment fixé sur la NBA, tant sur le terrain que sur les statistiques et les contrats.

Tyler Herro nourrit de grandes ambitions pour la saison NBA. Après avoir été au cœur des rumeurs tout l’été, le Sixième homme de l’année en 2022 a déjà déclaré son intention de devenir « indispensable » pour le Miami Heat. Il affirme maintenant qu’il a le potentiel pour devenir le meilleur marqueur de la ligue à l’avenir.

Tyler Herro a fait le plein de confiance cet été malgré toutes les rumeurs qui l’entouraient. Longtemps mentionné comme une potentielle contrepartie dans le transfert de Damian Lillard, l’arrière du Miami Heat a désormais l’intention de passer au niveau supérieur. Il estime déjà être l’un des « meilleurs jeunes scoreurs de la ligue » et pense pouvoir devenir le « meilleur marqueur de la NBA » .

NBA : Le conflit entre Harden et les 76ers se poursuit https://t.co/ujv8ly8aAr pic.twitter.com/AjzVJWyZ3D — le10sport (@le10sport) October 20, 2023

« J’ai le potentiel pour devenir le meilleur marqueur de la NBA »

« Je suis l’un des meilleurs jeunes scoreurs de la ligue et j’ai le potentiel pour devenir le meilleur marqueur de la NBA à un certain point » , a déclaré Herro dans une interview avec Wes Goldberg de The Ringer . Le joueur de 23 ans a encore un long chemin à parcourir pour y arriver, mais dispose d’un beau profil de scoreur.

Déjà un joueur clé au Heat

Au cours des deux dernières saisons, Tyler Herro a maintenu une moyenne de plus de 20 points par match, avec une précision remarquable derrière l’arc. Il dynamise l’attaque du Heat à chaque rencontre et se révèle être un élément essentiel de l’équipe. Cependant, il s’est retrouvé au centre des rumeurs de transfert impliquant Damian Lillard, qui est, pour sa part, déjà l’un des meilleurs marqueurs de la ligue.



Le défi pour le jeune arrière réside moins dans son attaque que dans sa défense, souvent critiquée. Toutefois, si Herro parvient à devenir une option offensive de premier plan pour Miami, aux côtés de Jimmy Butler et Bam Adebayo, cela pourrait les propulser au niveau supérieur et justifier le contrat de 120 millions de dollars sur quatre ans qu’il a signé l’année dernière.