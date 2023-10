NBA : James face à Durant, une première exceptionnelle depuis cinq ans

Florian Barré

Ce n'était pas un match de saison régulière et les deux ne sont pas restés longtemps sur le terrain, mais LeBron James et Kevin Durant se sont affrontés pour la première fois en près de cinq ans jeudi soir. Un duel fratricide qui a vu le Slim Reaper sortir vainqueur mais qui a surtout montré à quel point les deux hommes évoluent à un niveau dantesque à 38 et 35 ans.

Les Lakers de Los Angeles et les Suns de Phoenix ont terminé leur présaison jeudi lors d'une rencontre à Palm Springs, en Californie. Même si le match ne signifiait finalement pas grand-chose et bien que les Suns l’aient dominé de la tête et des épaules dès le début du troisième QT (123-100 score final), c'était excitant pour les observateurs qui n’avaient plus eu l’occasion de voir LeBron James et Kevin Durant s’affronter depuis près de cinq ans. LBJ et KD ont partagé un parquet pour la dernière fois en 2018, lorsque James et les Lakers ont battu Durant et les Golden State Warriors le jour de Noël.

Après LeBron James, quels sont les joueurs les mieux payés de la planète NBA ? https://t.co/Li1sIzcRIk pic.twitter.com/HBMcXU8T02 — le10sport (@le10sport) October 20, 2023

Frank Vogel « ravi » de les voir de nouveau face à face

Pour autant, leurs équipes respectives se sont affrontées à plusieurs reprises depuis mais à chaque fois, l’un des deux était blessé. « Il ne s'agit que de deux figures emblématiques du basket-ball aujourd'hui, et ils le resteront à jamais. Ils ont fondamentalement dominé cette génération de différentes manières, donc c'est quelque chose que les fans ont manqué – cela fait si longtemps qu'ils n'ont pas partagé le terrain ensemble. Je suis ravi de les voir là-bas aujourd'hui. » a déclaré l'entraîneur des Suns Frank Vogel, qui a entraîné James à Los Angeles avant d'atterrir à Phoenix.

Rendez-vous dans une semaine !